До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода з 19 по 25 травня
- У яких регіонах прогнозують до +29 °С
На початку наступного тижня в Україні буде аномально холодно та дощитиме, місцями можливі грози та поривчастий вітер. Ближче до вихідних весняне тепло повернеться, а стовпчики термометрів підскочать до +29°C. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.
За прогнозом синоптика найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах України.
Погода 19 травня
У ніч на понеділок, 19 травня, істотних опадів не прогнозується, а зранку та вдень у більшості областей можливий невеликий дощ. У Карпатах місцями йтиме мокрий сніг. Можливі грози та дрібний град. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, у північно-західній частині країни +2…+7 °С; вдень +14...+19 °С, на півдні до +22 °С, на крайньому заході місцями +8...+13 °С.
Погода 20 травня
У вівторок, 20 травня, дощі очікуються по всій території України. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у центральних та південних областях +8…+13 °С; вдень +12...+18 °С, у Карпатському регіоні +7...+12 °С.
Погода 21 травня
У середу, 21 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 °С, вдень +18…+23 °С.
Погода 22 травня
У четвер, 22 травня, на Лівобережжі та у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.
Погода 23 травня
У п'ятницю, 23 травня, у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалистий вітер. На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, у Криму та південних областях +23…+28 °С, на крайньому заході +12…+17 °С.
Погода 24 травня
У суботу, 24 травня, дощі прогнозують у північних та південно-західних регіонах країни, місцями навіть можливі грози. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+16 °С. На решті України в нічний час +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С.
Погода 25 травня
У неділю, 25 травня, на північному сході України оікуються дощі. Місцями можливі грози. Решту регіонів опади оминуть. Температура повітря вночі передбачається у західних областях +7…+12 °С, у решті регіонів +11…+16 °С; вдень +18…+23 °С, на південному сході та Криму +24…+29 °С.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, погода в Карпатах знову нагадує зимову – у п’ятницю, 16 травня, в горах випало багато снігу, а температура повітря опустилася до -3 градусів. Рятувальники показали засніжені гори і закликали українців бути обережними.
Нагадаємо, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що 18 травня, в Україні пройдуть рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду.
Водночас синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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