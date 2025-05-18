До України повертається тепло: де і коли розігріє до +29 °С

Упродовж наступного тижня в Україні очікується нестійка погода.

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Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода з 19 по 25 травня

У яких регіонах прогнозують до +29 °С

На початку наступного тижня в Україні буде аномально холодно та дощитиме, місцями можливі грози та поривчастий вітер. Ближче до вихідних весняне тепло повернеться, а стовпчики термометрів підскочать до +29°C. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кибальчич.

За прогнозом синоптика найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах України.

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Погода 19 травня

У ніч на понеділок, 19 травня, істотних опадів не прогнозується, а зранку та вдень у більшості областей можливий невеликий дощ. У Карпатах місцями йтиме мокрий сніг. Можливі грози та дрібний град. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, у північно-західній частині країни +2…+7 °С; вдень +14...+19 °С, на півдні до +22 °С, на крайньому заході місцями +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня / фото: meteoprog

Погода 20 травня

У вівторок, 20 травня, дощі очікуються по всій території України. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у центральних та південних областях +8…+13 °С; вдень +12...+18 °С, у Карпатському регіоні +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня / фото: meteoprog

Погода 21 травня

У середу, 21 травня, невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 °С, вдень +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 травня / фото: meteoprog

Погода 22 травня

У четвер, 22 травня, на Лівобережжі та у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: ventusky

Погода 23 травня

У п'ятницю, 23 травня, у західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалистий вітер. На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, у Криму та південних областях +23…+28 °С, на крайньому заході +12…+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: ventusky

Погода 24 травня

У суботу, 24 травня, дощі прогнозують у північних та південно-західних регіонах країни, місцями навіть можливі грози. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+16 °С. На решті України в нічний час +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня / фото: ventusky

Погода 25 травня

У неділю, 25 травня, на північному сході України оікуються дощі. Місцями можливі грози. Решту регіонів опади оминуть. Температура повітря вночі передбачається у західних областях +7…+12 °С, у решті регіонів +11…+16 °С; вдень +18…+23 °С, на південному сході та Криму +24…+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Карпатах знову нагадує зимову – у п’ятницю, 16 травня, в горах випало багато снігу, а температура повітря опустилася до -3 градусів. Рятувальники показали засніжені гори і закликали українців бути обережними.

Нагадаємо, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що 18 травня, в Україні пройдуть рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду.

Водночас синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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