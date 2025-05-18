Чи готова Європа до відправки миротворців в Україну: Мерц здивував заявою

Мерц повідомив, що переговори в Стамбулі пройшли гірше, ніж він очікував.

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Миротворці в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Зараз зусилля Європи зосередженні на припиненні вогню в Україні

Питання розміщення миротворчих військ в Україні не піднімається

Наразі Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише Reuters.

За його словами, наразі всі зусилля зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії, а наступним кроком має стати прояснення формату мирних переговорів, та того, які гарантії безпеки можуть знадобитися Україні.

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"Наразі немає причин говорити про (війська, - ред.), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб припинилася зброя, припинилися вбивства... це ті питання, які ми зараз вирішуємо, і ніякі інші", - наголосив канцлер Німеччини.

Мерц також додав, що переговори в Стамбулі "завершилися гірше за очікування", незважаючи на вкрай конструктивну позицію українських переговірників.

Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Миротворці в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає розгортання миротворчих військ на території України після завершення активної фази бойових дій, але натякнув, що їхня кількість буде дуже обмеженою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядаються два можливих варіанти розміщення іноземних військ в Україні, що відрізняються насамперед чисельністю контингенту.

Крім того, відомо, що вже 6 країн готові розгорнути свої миротворчі війська в Україні. Серед них Франція, Великобританія та країни Балтії.

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