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Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

Маріна Фурман
18 травня 2025, 08:55
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Росіяни продовжують обстрілювати українські міста.
атака дронов на Киевскую область, Шахед
Росіяни атакувати Україну ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Основне:

  • Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА
  • Українським захисникам вдалося збити 88 ворожих цілей
  • 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені

У ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

відео дня

Ворожу повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

атака дронов
Скільки дронів вдалося збити українським захисникам? / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За даними ПС, внаслідок російського удару постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Крім того, внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджене скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі Києва. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє в Телеграмі.

"Внаслідок російської атаки на Київ (станом на 08:10) виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в КМВА, обійшлося без пожежі та потерпілих. На місці працюють відповідні служби.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив, що ніч в Україні була непроста.

"Росіяни завжди використовували війну та атаки для того, щоб всіх залякувати в перемовинах. Саме тому вони роблять все, щоб уникнути припинення вогню, бо війна - це інструмент маніпуляцій", - написав Коваленко.

Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами
Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, внаслідок ворожої атаки 18 травня на Київську область, в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу. Також зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА у столиці, зокрема, у Голосіївському районі.

Днем раніше, 17 травня, росіяни вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Нагадаємо, вдень у п’ятницю, 16 травня, прогриміли вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М".

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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