Потрощені будинки та спалені автівки: Росія атакувала Україну 273 дронами

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста.

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Росіяни атакувати Україну ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Основне:

Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА

Українським захисникам вдалося збити 88 ворожих цілей

128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені

У ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Ворожу повітряну атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося збити українським захисникам? / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За даними ПС, внаслідок російського удару постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Крім того, внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджене скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі Києва. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє в Телеграмі.

"Внаслідок російської атаки на Київ (станом на 08:10) виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в КМВА, обійшлося без пожежі та потерпілих. На місці працюють відповідні служби.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив, що ніч в Україні була непроста.

"Росіяни завжди використовували війну та атаки для того, щоб всіх залякувати в перемовинах. Саме тому вони роблять все, щоб уникнути припинення вогню, бо війна - це інструмент маніпуляцій", - написав Коваленко.

Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, внаслідок ворожої атаки 18 травня на Київську область, в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка. Поранено чоловіка 61 року, жінку 59 років та дитину 4 років. У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу. Також зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА у столиці, зокрема, у Голосіївському районі.

Днем раніше, 17 травня, росіяни вдарили по рейсовому автобусу біля Білопілля в Сумській області. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Нагадаємо, вдень у п’ятницю, 16 травня, прогриміли вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області. Було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М".

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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