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Прихований запуск балістичних ядерних ракет: Кремль пішов на небезпечний маневр

Даяна Швець
6 лютого 2025, 12:57
2348
Такі дії Росії можуть бути частиною кампанії ядерного залякування з боку Кремля.
Путин, ядерное оружие
Росія проводить маневри з "Ярсами" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

  • У Поволжі тренують приховані пуски "Ярсів"
  • Окупанти відпрацьовували оборону від умовних ДРГ

Російські військові провели чергові навчання із прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі. Так, Міністерство оборони РФ оприлюднило відео маневрів, на якому колони ракетних установок рухаються засніженим лісом.

За офіційною інформацією, підрозділи тренувалися маскувати ракетні комплекси у лісовій місцевості для підвищення їхньої непомітності.

відео дня

Також у ході навчань "Ярси" переміщувалися маршрутом бойового патрулювання на відстань до 100 км, змінюючи позиції під камуфляжем.

"Під час маневрених дій підрозділи відпрацьовують завдання з розосередження в лісовому масиві з метою підвищення скритності агрегатів ПГРК "Ярс"", - ідеться в повідомленні.

Прихований запуск балістичних ядерних ракет: Кремль пішов на небезпечний маневр
МБР РС-24 "ЯРС" / Главред - інфографіка

Окрім цього, військові відпрацьовували оборону від умовних диверсійно-розвідувальних груп противника.

Це не перші подібні навчання, що проводять російські сили, і вони можуть бути частиною кампанії ядерного залякування з боку Кремля.

Ядерні загрози зі сторони Росії - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, все виглядає так, що Путін хоче застосувати ядерну зброю. Лідер Кремля подав договір про гарантії безпеки між РФ та Білоруссю до Держдуми для ратифікації. Саме він і передбачає можливість використання ядерної зброї, якщо проти Росії або Білорусі застосують звичайну зброю.

Своєю чергою Олександр Хара також прокоментував загрозу ядерного удару РФ по Україні. Він нагадав, що Китай надсилав диктатору РФ Володимиру Путіну закриті сигнали із закликами не застосовувати ядерну зброю.

Водночас в МАГАТЕ попередили про ще одну ймовірну катастрофу, яку може здійснити Росія. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі попередив про ймовірність ядерної аварії в Україні через російські обстріли.

Більше новин про ядерну зброю:

Ярс. Що це за зброя?

PC-24 комплексу "Ярс" - російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Розроблена Московським інститутом теплотехніки. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М. Тактико-технічні характеристики не розкриваються.

В перспективі повинна замінити МБР PC-18 і РС-20 і скласти разом з Тополь-М основу ударного угрупування Ракетних військ стратегічного призначення РФ. На основі РС-24 ведеться розробка БЗРК "Баргузин".

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