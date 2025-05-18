У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер – що відомо

Коротко:
- У Харкові чоловік вистрибнув з вікна третього поверху ТЦК
- Загиблому було 39 років
- Наразі розслідування триває
У Харкові чоловік вистрибнув з вікна РТЦК і помер на місці. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.
Зазначається, що 12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
У поліції заявили, що на місці працювала слідчо-оперативна група, яка не виявила ознак насильницької смерті, крім травм, отриманих під час падіння.
"За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "самогубство". Матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій співробітників РТЦК та СП. Розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
ТЦК - останні новини
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