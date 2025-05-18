У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер – що відомо

На місці вже працювала слідчо-оперативна група.

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Чоловік вистрибнув з вікна ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/police.kharkov

Коротко:

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна третього поверху ТЦК

Загиблому було 39 років

Наразі розслідування триває

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна РТЦК і помер на місці. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що 12 травня у Харкові чоловік 39 років загинув після того, як вистрибнув з вікна третього поверху територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

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У поліції заявили, що на місці працювала слідчо-оперативна група, яка не виявила ознак насильницької смерті, крім травм, отриманих під час падіння.

"За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "самогубство". Матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань для перевірки дій співробітників РТЦК та СП. Розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

ТЦК - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 квітня в приміщенні луцького ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Правоохоронці додали, що відомості за цим фактом внесли до ЄРДР з приміткою "природна смерть".

19 березня у Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК із травматичної зброї. Його затримала поліція.

22 лютого в Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Відомо, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

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