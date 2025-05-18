'Розрив скоротився': у Трампа анонсували 'дуже успішну' розмову з Путіним

Європейські лідери поспілкуються з Трампом перед його дзвінком Путіну.

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Спецпосланець Трампа анонсував "успішну" розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною

Вдалося скоротити розрив між Україною та Росією

Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі планують поспілкуватися з Трампом перед його розмовою з Путіним

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним, яка має відбутися 19 травня, буде дуже успішною. Розрив між Україною та РФ скоротився. Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, пише Clash Report.

"Нам вдалося скоротити розрив між Україною та Росією. Розмова Трампа і Путіна, запланована на завтра, буде дуже успішною", - заявив Віткофф. відео дня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зі свого боку повідомив, що лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі планують поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом перед його розмовою з Путіним.

"Я розмовляв з (державним секретарем США - Главред) Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої телефонної розмови, і ми домовилися, що ще раз поговоримо з чотирма главами держав і президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним - Главред)", - розповів Мерц журналістам в Римі, пише CNN.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Телефонна розмова Трампа з Путіним - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня проведе телефонні переговори з російським диктатором Путіним та президентом України щодо припинення вогню в Україні. Дзвінок із Путіним запланований на 10:00, під час якого обговорюватимуть зупинку війни та питання торгівлі. Після цього Трамп поспілкується з Володимиром Зеленським.

Також Трамп заявив, що Путін нібито втомився від війни і хоче переговорів. Він запевнив, що без його участі угода з Росією не відбудеться, адже має "дуже хороші стосунки з Путіним". Водночас Трамп не виключає посилення санкцій проти покупців російської нафти, якщо дипломатія провалиться.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп хоче якнайшвидше зустрітися з Володимиром Путіним, повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Поки що вирішується, де і коли відбудуться переговори. За словами Рубіо, пряма розмова між Трампом і Путіним може розблокувати переговори щодо закінчення війни в Україні.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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