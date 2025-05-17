"Він боїться": Зеленський пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Туреччини

На Росію треба чинити більше тиску, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський прокоментував відсутність Володимира Путіна на переговорах / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Головне із заяв Зеленського:

Путін боїться прямих переговорів з Україною

Рішення про обмін полоненими дуже важливе

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Римі в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

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"Ми в Туреччині дуже чекали Путіна, а він не приїхав. Ми думаємо, що він боїться прямих переговорів", - підкреслив глава української держави.

Зеленський наголосив на важливості рішення про обмін полоненими, але підкреслив, що цього недостатньо.

"У будь-якому разі, я думаю, що рішення про обмін полоненими дуже важливе, але іншим людям потрібно багато. Я сподіваюся, що ми отримаємо цей результат", - сказав він.

Водночас президент України також наголосив, що на Росію треба чинити більше тиску.

"Ми повинні чинити ще більше тиску на Росію, на Путіна, щоб якомога швидше досягти миру. Потрібно тиснути на нього, ще більше тиску, ще більше санкцій", - сказав він.

Крім того, український лідер також подякував партнерам за пакети санкцій.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Канади Карні запевнив Зеленського, що "канадський народ буде непохитним у підтримці народу України".

"Ми захоплюємося тим, що ви робите," - сказав Карні.

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