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"Він боїться": Зеленський пояснив, чому Путін не приїхав на переговори до Туреччини

Олексій Тесля
17 травня 2025, 21:12
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На Росію треба чинити більше тиску, наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Володимир Зеленський прокоментував відсутність Володимира Путіна на переговорах / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Головне із заяв Зеленського:

  • Путін боїться прямих переговорів з Україною
  • Рішення про обмін полоненими дуже важливе

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Римі в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

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"Ми в Туреччині дуже чекали Путіна, а він не приїхав. Ми думаємо, що він боїться прямих переговорів", - підкреслив глава української держави.

Зеленський наголосив на важливості рішення про обмін полоненими, але підкреслив, що цього недостатньо.

"У будь-якому разі, я думаю, що рішення про обмін полоненими дуже важливе, але іншим людям потрібно багато. Я сподіваюся, що ми отримаємо цей результат", - сказав він.

Водночас президент України також наголосив, що на Росію треба чинити більше тиску.

"Ми повинні чинити ще більше тиску на Росію, на Путіна, щоб якомога швидше досягти миру. Потрібно тиснути на нього, ще більше тиску, ще більше санкцій", - сказав він.

Крім того, український лідер також подякував партнерам за пакети санкцій.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Канади Карні запевнив Зеленського, що "канадський народ буде непохитним у підтримці народу України".

"Ми захоплюємося тим, що ви робите," - сказав Карні.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою:

Раніше повідомлялося про те, чого хотіла РФ на переговорах у Стамбулі. Російські вимоги вийшли далеко за рамки.

Нагадаємо, раніше Умеров озвучив нові деталі переговорів із РФ. Відомо, про що говорили делегації в Стамбулі.

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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