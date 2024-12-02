Візит Шольца та сирійська пастка для Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 2 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включаючи військову ситуацію, дипломатичні заяви та важливі внутрішні рішення.

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Головні новини України станом на 22:00 2 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

Київ атакували дрони: знищено близько 20 ворожих БПЛА

У ніч на понеділок, 2 грудня, Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

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Вдарить мороз -6 градусів і йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні впродовж тижня з 2 по 8 грудня очікується доволі стійка з температурою в межах кліматичної норми. Суттєвих опадів не прогнозується, завдяки впливу антициклонів та поля високого тиску. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

В кінці тижня малорухомі атмосферні фронти можуть принести невеликі опади в окремі регіони, переважно у вигляді снігу або мокрого снігу. Температурний режим відповідатиме кліматичній нормі для цієї пори року. Місцями можливі тумани і паморозь.

Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки та вже зробив важливу заяву

У понеділок, 2 грудня, до Києва приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це його перший візит до столиці України за два з половиною роки.

Як пише німецьке видання Zeit online, Шольц приїхав до Києва потягом. По приїзду політик оголосив про подальше постачання зброї на суму в 650 мільйонів євро в грудні.

РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки вдалося збити

У ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну 110-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, 52 дрони вдалося збити, 50 - були локаційно втрачені.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, з 19:00 1 грудня окупанти запускали дрони з напрямків Курськ, Оріл, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Загалом ворог атакував 110 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У ЗСУ нема сил, щоб повернути всі захоплені території: Зеленський назвав інший шлях

Збройні Сили України не мають достатньо сил для повернення всіх окупованих Росією територій, включаючи Крим, шляхом військових дій. Для відновлення територіальної цілісності Україна шукатиме дипломатичні рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Kyodo News.

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав він.

Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон: які документи потрібні

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну хлопці не могли виїжджати за кордон для участі у міжнародних навчальних програмах. Проте у 2024 році усе змінилося, і тепер хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA. Також він розповів, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

Сили, які протистоять підтримуваному Росією режиму Башара Асада, продовжують наступ на півдні країни. Відбулися перші бої у містах Хама, Хомс і Сувейда.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

"Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні ГУР.

У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, а ще четверо людей, серед яких двоє дітей, отримали травми. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат". Водій автомобіля BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

Україні можливо доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій для того, щоб якнайшвидше припинилася війна.

Про це заявив ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Welt. У публікації зазначається, що Столтенберг вважає тимчасове передавання Україною території країні-агресорці Росії варіантом швидкого припинення війни.

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Погода в Україні уже скоро стане трішки теплішою – температура повітря буде вищою у період з 7 по 10 грудня. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Надалі погода в Україні особливо не поміняється – без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", – зазначила вона.

Ракети КНДР несуть "серйозну небезпеку": в ГУР розповіли про нові поставки до РФ

Російські війська активно використовують озброєння, надане Північною Кореєю. Ворог уже запустив близько 60 північнокорейських ракет KN-23 під час атак по Україні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, хоча точність цих ракет невисока, вони залишаються серйозною загрозою.

"Разом робимо все, щоб відновити мир": Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України з першим двостороннім візитом за понад два роки. Президент Зеленський із німецьким колегою відвідали поранених українських військових. Про це повідомив Офіс президента України.

"Сьогодні в Україні Федеральний канцлер Олаф Щольц, і це перший саме двосторонній візит канцлера Німеччини більш ніж за два роки. Ми вдячні Німеччині за всю надану підтримку. Німеччина є лідером у Європі за допомогою Україні, і це допомагає нам захищатись від російської агресії та терору", - зазначив Зеленський.

"Промацати", на що готовий Зеленський: Шольц прибув до Києва з неочікуваною місією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до України, який став другим із початку повномасштабної війни. Поїздка була запланована після виборів у США.

Як повідомляє видання BILD, за 83 дні до федеральних виборів у Німеччині Шольц прагне надіслати чіткий сигнал: він є канцлером, який активно веде переговори на міжнародній арені.

Армія РФ тікає, здаючи місто за містом: як війна в Сирії вплине на Україну

Сирія знову опинилася в центрі уваги через чергове загострення збройного конфлікту, що вже більше десяти років роздирає країну. Останні події свідчать про посилення військової активності, яка поглиблює гуманітарну кризу та загрожує безпеці в регіоні.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення ситуації в Сирії, роль в ній Росії та, як війна в Сирії може вплинути на Україну.

Від чого залежить скасування графіків відключень світла: в Міненерго назвали умову

Графіки відключення світла в Україні застосовуються через складну ситуацію в енергосистемі після ударів країни-агресорки Росії. Скасування цих графіків залежить від того, якою буде ситуація з безпекою для ремонтних бригад.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Він зазначив, що ремонтні роботи відбуваються цілодобово та без вихідних.

Вертольоти і не тільки: що ввійде в екстрений пакет допомоги для України - Шольц

Німеччина передасть Україні новий екстрений пакет військової допомоги. Цей пакет має допомогти Україні в зимовий період. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 2 грудня, передає "РБК-Україна".

За його словами, Німеччина передасть Україні шосту установку ППО IRIS-T і гелікоптери Sea King.

Storm Shadow і балістика: у Forbes дізналися деталі удару по цілях РФ у Криму

Стали відомі подробиці масованого удару по російських військових цілях у захопленому РФ Криму.

Як пише Forbes, під час обстрілу 29 листопада використовували різноманітну комбінацію боєприпасів.

Зокрема, використовували крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси C-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу, пише видання.

Кінець війни у 2025 році: Зеленський обрадував українців прогнозом - що відомо

Плани України є незмінними, ми маємо бути сильнішими, щоб закінчити війну в 2025 році. Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з канцлером Олафом Шольцом.

Окрім цього, Росія має усвідомити злочини, які скоює в Україні.

Відповідаючи на запитання, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин, Зеленський відповів:

"На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - заявив очільник країни.

Світло вимикатимуть протягом 14 годин: графіки відключень на 3 грудня

3 грудня по всій Україні будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", причиною цього є ураження ворогом енергооб'єктів під час атаки країни-агресора РФ 28 листопада.

Для побутових споживачів застосовуватимуть наступні обмеження:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 19:00 — дві черги відключень;

19:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Під загрозою 20 спецоб'єктів: Зеленський розповів про брак засобів ППО

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили під час зустрічі в Києві додаткове посилення українського неба.

"Сьогодні з канцлером ми говорили і про додаткове посилення українського повітряного щита, і про системи ППО, якими Німеччина нам допомагає", - сказав Зеленський на пресконференції з Шольцем у Києві.

Погода в грудні буде дивувати: коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні 3 грудня буде сухою, достатньо теплою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що практично повсюди буде без опадів через антициклон. Водночас очікується, що буде сильний туман.

Найближчої ночі температура повітря опуститься до -4 градусів. Вдень очікується +1...+6 градусів. Найближчими днями похолодання не очікуються. Водночас зазначається, що з 7 по 10 грудня прийде потепління.

Озброєння на 725 мільйонів доларів: США готують військову допомогу Україні - ЗМІ

У США готуються виділити Україні додаткові 725 мільйонів доларів на військову допомогу, що включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпасами для HIMARS.

Як пише "Суспільне" з посиланням на AP, наразі невідомо, чи йде мова про те, що боєприпаси для HIMARS є далекобійними ракетами ATACMS, хоча саме про надання цього типу ракет просила Україна.

"Не останні перестановки": Зеленський анонсував кадрові ротації в ЗСУ

Кадрові військові перестановки, які були наприкінці листопада 2024 року, не будуть останніми, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив він під час пресконференції разом із канцлером ФРН Олафом Шольцем, у Плані внутрішнього посилення є "конкретні реформи, конкретні рішення", і вони зокрема стосуються військ.

"Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше", - зазначив Зеленський.

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. Цю інформацію підтвердили представники Міністерства оборони США виданню "Голос Америки".

За даними Пентагону, 8 мільярдів із цього фінансування планують спрямувати на програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), а 16 мільярдів – на поповнення запасів зброї США, що дозволить формувати нові пакети допомоги в межах програми PDA (Президентські повноваження).

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