"Не впорався": у ДТП загинув народний артист України - деталі

Богдан Сташків не впорався з керуванням автомобіля.

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Богдан Сташків загинув у ДТП / колаж: Главред, фото: pixabay.com/, facebook.com/stashkivbogdan/

Народний артист України Богдан Сташків загинув на Закартпатті неподалік від Нижніх Воріт у ДТП. В автокатастрофі загинуло двоє людей, дружина артиста перебуває в реанімації.

На сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області повідомляється, що аварія сталася на автодорозі Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я близько 14:10 понеділка. За кермом перебував Богдан Сташків і міг перевищити швидкість.

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"67-річний мешканець міста Тисмениця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. Надалі авто перекинулося на дах", - повідомили правоохоронці.

Водій і 59-річний пасажир померли на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК. Правоохоронці проведуть експертні дослідження, щоб встановити об'єктивні обставини події.

Богдан Сташків загинув у ДТП / фото: zk.npu.gov.ua/

Хто такий Богдан Сташків? Богдан Сташків - закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського державного університету. Працював на підприємстві, директором Будинку культури в м. Тисмениця, завідувачем Тисменицького відділу культури. Народний артист України, володар гран-прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Голландії (1989). Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, орденом Христа Спасителя (2001 р.), орденом Князя Володимира (2002 р.), орденом Юрія Побідоносця (2007 р.), орденом Андрія Первозванного (2008 р.), 2008 р.). (2007), медаллю Міністра оборони України за благодійну миротворчу місію в Косово (2006).

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