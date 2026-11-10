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Неймовірна загадка приголомшила астрономів: дивний об’єкт кинув виклик науці

Олексій Тесля
10 листопада 2026, 01:15
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Вчені розраховують остаточно з’ясувати природу незвичайної поведінки об’єкта в липні 2031 року.
космос
Вчені зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Астероїд 1998 KY26 поставив дослідників перед новою загадкою
  • Небесне тіло прискорює обертання, проте встановити причину поки що не вдалося

Невеликий навколоземний астероїд 1998 KY26, до якого прямує японський космічний апарат Hayabusa2, поставив дослідників перед новою загадкою. Спостереження показують, що небесне тіло прискорює обертання, однак встановити причину цього явища поки що не вдалося.

Одна з найбільш обговорюваних версій - випаровування прихованих запасів льоду - не підтвердилася. Про це пише Futurism.

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Діаметр об’єкта становить близько 11,6 метра. Він знаходиться на відстані приблизно 290 мільйонів кілометрів від Землі й робить повний оберт навколо своєї осі всього за 5,5 хвилини. При цьому механізм зміни його обертання залишається предметом наукових досліджень.

Раніше астероїд викликав інтерес фахівців через свої незвичайні характеристики. Гарвардський астроном Аві Леб навіть висував припущення, що об’єкт може виявитися покинутим радянським космічним апаратом. Інша гіпотеза пов’язувала його з так званими темними кометами - небесними тілами, які здатні змінювати швидкість через викид газу під час нагрівання льоду, що міститься всередині.

Однак розрахунки інженерів Корбіна Хансена та Масатоші Хірабаяші поставили цю версію під сумнів. За їхніми оцінками, навіть найхолодніші ділянки астероїда прогріваються до температури вище −60,5 °C. Такі умови не дозволяють льоду зберігатися протягом тривалого часу.

Вчені підрахували, що за таких умов нагрівання вода випаровувалася б настільки інтенсивно, що всі запаси льоду могли б зникнути приблизно за 62 роки. Для астероїда, вік якого може обчислюватися мільярдами років, це надто короткий термін.

Отже, дослідники припускають, що 1998 KY26 давно втратив запаси води. Серед можливих пояснень зміни його обертання розглядаються вплив сонячного випромінювання та теплове випромінювання самого астероїда.

Остаточно розібратися в природі незвичайної поведінки об’єкта вчені розраховують у липні 2031 року. Саме тоді японський апарат Hayabusa2 має наблизитися до астероїда й провести його безпосереднє дослідження. Отримані дані можуть допомогти встановити, що саме змушує невелике небесне тіло прискорюватися.

Астрономи виявили незвичайні особливості міжзоряної комети 3I/ATLAS

Увагу дослідників привернуло рідкісне небесне тіло, яке прибуло до Сонячної системи з міжзоряного простору. Об’єкт під назвою 3I/ATLAS став лише другим підтвердженим міжзоряним гостем, виявленим астрономами в межах нашої планетної системи.

Особливий інтерес викликає поведінка комети: незважаючи на порівняно невеликі розміри, вона виявляє надзвичайно високу активність. За оцінками вчених, щосекунди 3I/ATLAS виділяє близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу, викидаючи їх у навколишній простір.

Настільки інтенсивне виділення газу при відносно скромних розмірах відрізняє цей об’єкт від багатьох інших досліджених комет. Астрономи продовжують спостереження, сподіваючись отримати більше відомостей про хімічний склад міжзоряного тіла, його походження та процеси, що відбуваються з ним під час руху через Сонячну систему.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Про ресурс: Futurism

Futurism - американський онлайн-журнал про науку, технології та майбутнє, заснований 2017 року, пише Вікіпедія.

Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку, США.

Його засновники - Алекс Клокус (Alex Klokus) і Джордан Леджуен (Jordan Lejuwaan).

У 2019 році Futurism був придбаний Singularity University, а у 2021 році - медійною компанією Recurrent Ventures.

Тематика публікацій - проривні технології, астрофізика, штучний інтелект, наука, космос, футуристичні ідеї.

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