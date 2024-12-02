Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон: які документи потрібні

Раніше чоловіки цієї категорії не могли здійснювати поїздки в інші країни, але у 2024 році їх почали випускати з відповідним документом від МОН.

https://glavred.net/ukraine/odnoy-kategorii-muzhchin-razreshili-vyezzhat-za-granicu-kakie-dokumenty-nuzhny-10619120.html Посилання скопійоване

Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українські хлопці-студенти уже мають змогу їздити за кордон з навчальною метою

Для цього потрібен спеціальний лист від МОН

За кордон також можуть їздити викладачі – для підвищення кваліфікації і на конференції

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну хлопці не могли виїжджати за кордон для участі у міжнародних навчальних програмах. Проте у 2024 році усе змінилося, і тепер хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA. Також він розповів, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.

відео дня

"Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", – зазначив Винницький.

Він розповів, що українські заклади вищої освіти у період з 1 січня до 1 квітня 2024 року направили 561 студента за кордон для участі в програмах академічної мобільності. Винницький наголосив, що усі чоловіки-студенти без винятку повернулися в Україну з-за кордону. Він назвав це дуже хорошою статистикою.

Хто з чоловіків може виїжджати з України у воєнний час – останні новини

Раніше Главред розповідав, хто може виїхати з України у воєнний час – кого з чоловіків випускають за кордон. Після 24 лютого 2022 року вільний перетин кордону чоловіками обмежено у зв'язку з триваючими мобілізаційними заходами. Однак існує цілий список чоловіків, які можуть виїхати з України навіть в умовах воєнного стану.

Також раніше у ДПСУ пояснили, чи можуть прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку у чоловіків. В Україні збільшились випадки виявлення їх підробки та фальсифікації документів, тому прикордонники ретельніше їх перевіряють.

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, чи можуть військовозобов’язані жінки перетинати кордон. Оновлення військово-облікових даних при виїзді з України у військовозобов'язаних жінок не перевірятимуть, розповів Андрій Демченко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред