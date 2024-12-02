Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон: які документи потрібні

Коротко:
- Українські хлопці-студенти уже мають змогу їздити за кордон з навчальною метою
- Для цього потрібен спеціальний лист від МОН
- За кордон також можуть їздити викладачі – для підвищення кваліфікації і на конференції
Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну хлопці не могли виїжджати за кордон для участі у міжнародних навчальних програмах. Проте у 2024 році усе змінилося, і тепер хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в іноземних закладах вищої освіти.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA. Також він розповів, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон на програми підвищення кваліфікації, а також на конференції.
"Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", – зазначив Винницький.
Він розповів, що українські заклади вищої освіти у період з 1 січня до 1 квітня 2024 року направили 561 студента за кордон для участі в програмах академічної мобільності. Винницький наголосив, що усі чоловіки-студенти без винятку повернулися в Україну з-за кордону. Він назвав це дуже хорошою статистикою.
Хто з чоловіків може виїжджати з України у воєнний час – останні новини
Раніше Главред розповідав, хто може виїхати з України у воєнний час – кого з чоловіків випускають за кордон. Після 24 лютого 2022 року вільний перетин кордону чоловіками обмежено у зв'язку з триваючими мобілізаційними заходами. Однак існує цілий список чоловіків, які можуть виїхати з України навіть в умовах воєнного стану.
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