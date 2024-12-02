Світло вимикатимуть протягом 14 годин: графіки відключень на 3 грудня

Що повідомили в "Укренерго":
- Для побутових споживачів відключення діятимуть з 7 до 21
- Протягом дня діятиме одна або дві черги відключень
- Відключення запроваджують через пошкодження енергооб'єктів
3 грудня по всій Україні будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", причиною цього є ураження ворогом енергооб'єктів під час атаки країни-агресора РФ 28 листопада.
Для побутових споживачів застосовуватимуть наступні обмеження:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень;
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Водночас для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00. Але в "Укренерго попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що для відновлення енергосистеми України після атаки Росії 28 листопада може знадобитися до двох тижнів, за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури.
Раніше в Міненерго" пояснили, що графіки відключення світла в Україні застосовуються через складну ситуацію в енергосистемі після ударів країни-агресорки Росії. Скасування цих графіків залежить від того, якою буде ситуація з безпекою для ремонтних бригад.
Напередодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що українці можуть жити в умовах обмежень електроенергії через майбутні атаки РФ, але досягти повного блекауту ворогу навряд чи вдасться.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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