Озброєння на 725 мільйонів доларів: США готують військову допомогу Україні - ЗМІ

У США залишається близько 7,1 мільярда доларів на озброєння для України.

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Пакет допомоги включатиме необхідне озброєння для стримування армії РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

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Нова допомога включатиме боєприпаси для HIMARS

У пакет входитимуть протипіхотні міни

Байден наразі не до кінця дотримався обіцянок щодо військової допомоги Україні

У США готуються виділити Україні додаткові 725 мільйонів доларів на військову допомогу, що включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпасами для HIMARS.

Як пише "Суспільне" з посиланням на AP, наразі невідомо, чи йде мова про те, що боєприпаси для HIMARS є далекобійними ракетами ATACMS, хоча саме про надання цього типу ракет просила Україна.

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Також з'ясувалося, що пакет військової допомоги включатиме більше протипіхотних мін. Вони мають допомогти українським військовим сповільнити війська країни-агресора Росії та КНДР, що діють у Курській області РФ.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що наразі у Штатів залишається близько 7,1 мільярда доларів на озброєння, яке візьмуть із запасів Пентагону. При цьому президент США Джо Байден обіцяв витратити усі схвалені конгресом кошти на військову допомогу України до кінця своєї каденції, тобто 20 січня.

Військова допомога США Україні - останні новини

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати близькі до ухвалення рішення щодо постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Проте Київ може отримати їх лише через кілька місяців, коли Вашингтон вирішить усі технічні питання.

Напередодні Джо Байден в останню хвилину звернувся до Конгресу з проханням надати 24 млрд дол. допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів,

Раніше Главред писав, що чинний президент США Джо Байден не встигне надати обіцяну Україні багатомільярдну допомогу до завершення свого терміну. Пентагон досяг ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця.

Інші новини про допомогу Україні:

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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