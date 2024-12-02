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Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США

Анна Косик
2 грудня 2024, 21:13
208
У Штатах готові надати усе можливе озброєння, щоб позиція України на полі бою і на переговорах була сильною.
Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США
Конгрес може розглянути запит до кінця року / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента України

Коротко:

  • В Міноборони США підтвердили намір виділити для України 24 мільярди
  • Виділення коштів матиме вирішальне значення у 2025 році
  • У США вважають, що рішення має приймати Трамп, а не Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу із запитом на додаткові 24 мільярди доларів для підтримки України. Цю інформацію підтвердили представники Міністерства оборони США виданню "Голос Америки".

За даними Пентагону, 8 мільярдів із цього фінансування планують спрямувати на програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), а 16 мільярдів – на поповнення запасів зброї США, що дозволить формувати нові пакети допомоги в межах програми PDA (Президентські повноваження).

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Програма USAI передбачає замовлення озброєння у виробників, яке після виготовлення постачається до України. Процес може тривати до року чи навіть довше, залежно від складності замовлення. Натомість PDA дозволяє передавати озброєння зі складів США, що прискорює процес – зброя доставляється за кілька днів або тижнів, а запаси поповнюються завдяки новому фінансуванню.

У Пентагоні зазначають, що ці кошти мають вирішальне значення для забезпечення підтримки України до кінця фінансового року 2025. Також зазначається, що інвестиції в оборонну промисловість сприяють модернізації американських систем озброєнь, створенню робочих місць та зміцненню економіки США.

Фінансування для України адміністрація Байдена вирішила включити до "пакетного" законопроєкту виняткового фінансування на 2025 рік, який охоплює і інші статті витрат. Конгрес може розглянути цей законопроєкт вже до кінця року. Однак для його ухвалення потрібно схвалення більшості як у Сенаті, контрольованому демократами, так і в Палаті представників, де більшість належить республіканцям.

Спікер Палати представників Майк Джонсон прокоментував запит на 24 мільярди доларів для України, зауваживши, що американці підтримали Трампа через його обіцянку припиняти війни, а не продовжувати їх. Він наголосив, що такі рішення мають ухвалюватися новою адміністрацією, а не президентом, який завершує свою каденцію.

Станом на зараз США мають близько 9 мільярдів для підтримки України. Радник із нацбезпеки Джейк Салліван зазначив в інтерв’ю ABC, що адміністрація Байдена планує використати всі затверджені Конгресом кошти до кінця президентського терміну Байдена 20 січня.

"Ми зробимо все можливе, щоб надати Україні всі необхідні інструменти для посилення її позицій на полі бою та за столом переговорів," – підкреслив Салліван.

Виділення США допомоги Україні - останні новини

Раніше у ЗМІ писали, що Джо Байден вже звернувся до Конгресу з проханням надати 24 млрд доларів допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів.

Напередодні, як писав Главред, міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати нададуть Україні 100 додаткових ракет Patriot і AMRAAMs для посилення протиповітряної оборони. При цьому США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.

Додаткові 24 мільярди доларів для України: про що просить Байден у Конгресу США
Patriot / Інфографіка: Главред

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Хто такий Джон Салліван

Джон Салліван - американський юрист і державний службовець, 19-й заступник Державного секретаря США (2017–2019).

Посол США в Росії з 2020 до 4 вересня 2022.

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