Кінець війни у 2025 році: Зеленський обрадував українців прогнозом - що відомо

Ключовими темами переговорів Шольца та Зеленського було посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

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Зеленський прокоментував закінчення війни вже з нового року / Коллаж: Главред, фото: ОП, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Що сказав Зеленський:

Україні треба зміцнити свою позицію для закінчення війни у 2025 році

Київ та Берлін обговорили серйозні гарантії безпеки

Переговори затягнулись майже на дві години - до чого тут США

Плани України є незмінними, ми маємо бути сильнішими, щоб закінчити війну в 2025 році. Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з канцлером Олафом Шольцом.

Окрім цього, Росія має усвідомити злочини, які скоює в Україні.

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Відповідаючи на запитання, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин, Зеленський відповів:

"На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - заявив очільник країни.

Також очільник України підкреслив, що основними обговоренням з ФРН темами стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО. Ба більше, замість запланованих 40 хвилин, вони тривали майже дві з половиною години.

"Я говорив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки. В кого ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі залишаться між нами, тому була така довга бесіда", – сказав президент.

Окрім цього, лідер України підкреслив, що на зустрічі йшлося про зміну влади у Сполучених Штатах.

"Ми дуже сподіваємося, що підтримка нової адміністрації Сполучених Штатів Америки буде сильною, ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Передусім маємо говорити про це тут, у Європі, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які б виклики нас не чекали", - зауважив Зеленський.

Шольц прибув до Києва - що відомо про візит

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки сьогодні, 1 грудня. Як повідомляв Главред, такий візит є знаком солідарності з Україною.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом. Вони відвідали українських захисників, які проходять лікування та реабілітацію після поранень.

Як зазначили західні ЗМІ, Шольц прибув до Києва з неочікуваною місією. Джерела з його оточення стверджують, що поїздку готували "задовго до завершення виборів у США".

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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