Вдарить мороз -6 градусів і йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на тиждень

Найближчими днями в Україні переважатиме стабільна погода, зумовлена впливом антициклонів, прогнозує метеоролог.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень з 2 по 8 грудня / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода в Україні з 2 по 8 грудня

Коли в Україні будуть дощі та мокрий сніг

Погода в Україні впродовж тижня з 2 по 8 грудня очікується доволі стійка з температурою в межах кліматичної норми. Суттєвих опадів не прогнозується, завдяки впливу антициклонів та поля високого тиску. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

В кінці тижня малорухомі атмосферні фронти можуть принести невеликі опади в окремі регіони, переважно у вигляді снігу або мокрого снігу. Температурний режим відповідатиме кліматичній нормі для цієї пори року. Місцями можливі тумани і паморозь.

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Погода в Україні 2 грудня

У понеділок, 2 грудня, на території України збережеться вплив малорухомого антициклону, завдяки якому опадів не очікується. В окремих регіонах можливе утворення туману та паморозі. Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с, на Лівобережжі буде змінних напрямків. Температура залишатиметься в межах норми: вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С. У Криму та в Прикарпатті температура вдень може досягти +7 °С.

Погода в Україні 3 грудня

У вівторок, 3 грудня, погодні умови в Україні залишатимуться стабільними. На більшій частині території збережеться хмарне небо без опадів, місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с, у Карпатах і Закарпатті слабкий, до 1–6 м/с. Температура вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С, а в Одеській області, на Прикарпатті та в Криму до +8 °С.

Погода в Україні 4 грудня

У середу, 4 грудня, по всій території України опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -1…-6 °С, вдень -1…+4 °С. У Криму та на Одещині вночі -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

Погода в Україні 5 грудня

У четвер, 5 грудня, антициклональна погода пануватиме на всій території країни, опади не очікуються. Лише на крайньому заході вдень і ввечері можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі -1…-6 °С, вдень -1…+4 °С. У Криму та в Одеській області вночі прогнозується -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С.

Погода в Україні 6 грудня

У п’ятницю, 6 грудня, погоду визначатиме фронт оклюзії, тому в більшості регіонів очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями мряка. Лише на південному сході збережеться суха погода. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, у південно-західних регіонах вітер очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень -1…+4 °С. На Одещині, Приазов’ї та в Криму вдень +3…+8 °С.

Погода в Україні 7 грудня

У суботу, 7 грудня, у північних, центральних і східних областях, а також на крайньому заході й Одещині вдень можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та мряки. Також в окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західній частині поривчастий. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень -1…+4 °С; у південних областях +2…+7 °С.

Погода в Україні 8 грудня

У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України не очікується істотних опадів. Можливий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У південних областях нічна температура 0…+5 °С, а вдень до +7…+12 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Україні очікується суха та туманна погода, за прогнозом Укргідрометцентру. На Закарпатті та Прикарпатті оголошено штормове попередження через сильний туман із видимістю 200-500 м.

Також у грудні 2024 року погода в Україні відзначиться невеликими морозами та періодичними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. На початку місяця пануватиме антициклон: перші дні будуть здебільшого сухими, із температурою вдень від -2 до +9 °C. Початок другої декади принесе опади, але температура залишатиметься близькою до кліматичної норми.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що зима 2024-2025 року в Україні може бути холоднішою за минулорічну, з морозами до -20 градусів та хуртовинами. У грудні аномалій не очікується, перша половина місяця буде в межах температурної норми. Сильні морози можливі ближче до кінця місяця, а в січні варто чекати на снігопади та хуртовини, зокрема після Нового року.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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