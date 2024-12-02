РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки вдалося збити

Коротко:
- Армія РФ запустила по Україні 110 дронів
- 52 дрони вдалося збити, 50 - були локаційно втрачені
У ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну 110-ма ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, 52 дрони вдалося збити, 50 - були локаційно втрачені.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, з 19:00 1 грудня окупанти запускали дрони з напрямків Курськ, Оріл, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Загалом ворог атакував 110 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 08:30 понеділка, 2 грудня, підтверджено знищення 52 ворожих БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, шість - вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та Білорусі, ще один - у повітрі. Бойова робота триває.
Атака дронів на Україну 2 грудня 2024 року - останні новини
Як повідомляв Главред, минулої ночі дрони атакували Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.
У ніч на 2 грудня Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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