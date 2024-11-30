"Переломний момент": КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України - Боррель

Ключові тези:
- ЄС повинні посилити допомогу Україні
- РФ не прагне переговорів
- КНДР надає Росії військову допомогу
Північна Корея надала країні-агресору Росії більше військової допомоги, ніж Європа – українцям. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує Euronews.
Він закликає ЄС посилити військову допомогу Україні.
"Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо", - підкреслив Жозеп Боррель.
Представник ЄС наголосив, що росіяни дуже сильно тиснуть та вони не чекають на переговори.
"Російська перевага триває. Північна Корея надала Росії набагато більше (допомоги - ред), ніж ми змогли надати українцям", - сказав Боррель.
Він також має сумніви щодо того, що Росія стала політичним вигнанцем у світі й ізолювалася на міжнародній політичній арені.
"Я маю визнати: чи перебуває Росія в політичній ізоляції? Звичайно, ні. Скільки людей поїхало в Казань на саміт БРІКС?", – запитав дипломат.
Участь Північної Кореї у війні проти України - останні новини
Як раніше писав Главред з посиланням на ГУР, понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ.
Нещодавно заступниця речника міністра оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Вашингтоні повідомляла, що США наразі не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців КНДР, які беруть участь у війні на боці РФ.
Водночас міністр оборони США Ллойд Остін раніше інформував, що північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України.
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Хто такий Жозеп Боррель?
Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.
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