Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Переломний момент": КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України - Боррель

Маріна Фурман
30 листопада 2024, 17:20
1151
Жозеп Борель зробив останнє попередження.
Жозеп Боррель, ЄС, Украина
Боррель звернувся до ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

  • ЄС повинні посилити допомогу Україні
  • РФ не прагне переговорів
  • КНДР надає Росії військову допомогу

Північна Корея надала країні-агресору Росії більше військової допомоги, ніж Європа – українцям. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує Euronews.

Він закликає ЄС посилити військову допомогу Україні.

відео дня

"Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо", - підкреслив Жозеп Боррель.

Представник ЄС наголосив, що росіяни дуже сильно тиснуть та вони не чекають на переговори.

"Російська перевага триває. Північна Корея надала Росії набагато більше (допомоги - ред), ніж ми змогли надати українцям", - сказав Боррель.

Він також має сумніви щодо того, що Росія стала політичним вигнанцем у світі й ізолювалася на міжнародній політичній арені.

"Я маю визнати: чи перебуває Росія в політичній ізоляції? Звичайно, ні. Скільки людей поїхало в Казань на саміт БРІКС?", – запитав дипломат.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь Північної Кореї у війні проти України - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на ГУР, понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ.

Нещодавно заступниця речника міністра оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Вашингтоні повідомляла, що США наразі не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців КНДР, які беруть участь у війні на боці РФ.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін раніше інформував, що північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України.

Читайте також:

Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні військова допомога Жозеп Боррель КНДР грошова допомога
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світла буде набагато більше: графіки відключень електроенергії на 1 грудня

Світла буде набагато більше: графіки відключень електроенергії на 1 грудня

18:30Україна
Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

17:16Світ
"F-16 мало, але вони багато зробили": Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки

"F-16 мало, але вони багато зробили": Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки

16:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі

"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі

Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

Останні новини

18:41

Ядерний удар по столицям РФ, Китаю і КНДР: Newsweek показав можливі наслідки

18:30

Світла буде набагато більше: графіки відключень електроенергії на 1 грудня

18:14

Армія РФ намагається оточити важливе місто: втрати ворога зашкалюють - Коваленко

17:54

Зниження мобілізаційного віку: Тимочко розкрив, хто може потрапити у список

17:46

"Атлас" дві доби у вогні: експерт назвав наслідки удару по важливій нафтобазі РФ

Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в УкраїніМороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні
17:20

"Переломний момент": КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України - Боррель

17:16

Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

16:37

"F-16 мало, але вони багато зробили": Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки

16:20

Трамп найімовірніше почав контактувати з Кремлем на різних рівнях - Рибачук

Реклама
16:18

В Україні розширили перелік професій для бронювання: хто потрапив до списку

16:02

Часткове відкриття неба над Україною: Шмигаль розкрив, коли запрацюють аеропорти

16:00

Якою буде погода в Україні у грудні 2024 року: синоптикиня поділилася прогнозом

15:28

Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

14:53

Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

14:37

Гороскоп на грудень 2024: один знак зодіаку отримає гроші, подарунок або призВідео

14:36

Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

14:18

Сергій Лазарєв публічно принизив Кіркорова під час шоу

13:56

Відкрита підтримка війни Росії проти України: Кім Чен Ин вийшов із заявою - AP

13:29

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

13:22

Треба знайти краба за 5 секунд: загадка, яку майже нереально розгадати

Реклама
13:20

США вдарили санкціями по РФ: закінчення війни в Україні може пришвидшитись - Newsweek

12:47

Гороскоп на грудень 2024 для Овнів: ризик травм, подарунок і повернення колишніхВідео

12:22

Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру: політолог розкрив плани США

12:10

Окупанти наблизили ЗАЕС до катастрофи: в Міненерго розповіли, що сталося

11:56

Вибрав жити і не сумує ні за чим російським: ведучий "в мотлох" розніс РФ

11:38

ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму: подробиці

11:25

Яка ситуація на Курщині: аналітики розкрили, що насправді там відбувається

11:00

Гороскоп на грудень 2024 для Тельців: чим здивує останній місяць 2024 рокуВідео

10:57

У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

10:41

У мережі обговорюють Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання

10:17

Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні: усі деталі

10:10

Членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни: Зеленський видав заяву про вступ

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

Економіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до дна

08:56

Гороскоп на грудень 2024 для Близнюків: важлива новина, подарунок і велике щастяВідео

08:53

Армія РФ окупували ще 3 населених пункти на Донеччині – DeepState

08:10

Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна: аналіз того, що зараз відбуваєтьсяПогляд

07:58

"Я дуже просив їх": партнери дали лише чверть того, що просила Україна – Зеленський

06:10

Втрати окупантів рекордні: з'явилися нові даніПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 1 грудня: Тельцям - щасливий день, Рибам - удача у кар'єрі

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 30 листопада 2024 року: що не можна робити у цей день

04:30

В Україні з'явиться свій "біткоїн": незабаром розпочнеться тестування е-гривні

04:00

Помилка багатьох водіїв: чому взимку не варто піднімати двірники в автомобілі

03:30

Яку людину називають "клепаною на язик": мало хто зможе здогадатисяВідео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенка знайшли концтабір із катівнею для українців – ЗМІВідео

02:37

Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

02:00

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

00:57

Протести в Грузії спалахнули з новою силою: поліція застосовує силу

00:52

У чому потрібно бути одягненим на хрещення дитини: що необхідно знати

00:33

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий: що про нього думають самі ж військові

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти