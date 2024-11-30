"Переломний момент": КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України - Боррель

Жозеп Борель зробив останнє попередження.

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Боррель звернувся до ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

ЄС повинні посилити допомогу Україні

РФ не прагне переговорів

КНДР надає Росії військову допомогу

Північна Корея надала країні-агресору Росії більше військової допомоги, ніж Європа – українцям. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує Euronews.

Він закликає ЄС посилити військову допомогу Україні.

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"Ми досягли переломного моменту. Зараз настав момент, коли країни ЄС повинні вирішити: ми йдемо й ми підтримуємо", - підкреслив Жозеп Боррель.

Представник ЄС наголосив, що росіяни дуже сильно тиснуть та вони не чекають на переговори.

"Російська перевага триває. Північна Корея надала Росії набагато більше (допомоги - ред), ніж ми змогли надати українцям", - сказав Боррель.

Він також має сумніви щодо того, що Росія стала політичним вигнанцем у світі й ізолювалася на міжнародній політичній арені.

"Я маю визнати: чи перебуває Росія в політичній ізоляції? Звичайно, ні. Скільки людей поїхало в Казань на саміт БРІКС?", – запитав дипломат.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь Північної Кореї у війні проти України - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на ГУР, понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ.

Нещодавно заступниця речника міністра оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Вашингтоні повідомляла, що США наразі не спостерігають ознак присутності на території України військовослужбовців КНДР, які беруть участь у війні на боці РФ.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін раніше інформував, що північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України.

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Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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