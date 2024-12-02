"Промацати", на що готовий Зеленський: Шольц прибув до Києва з неочікуваною місією

Основною метою візиту стало обговорення з президентом України Володимиром Зеленським поточної ситуації та можливих дій Києва.

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Шольц прибув для обговорення поточної ситуації та можливих дій Києва / Колаж: Главред, фото: президент України, скрін

Коротко:

Шольц прибув до Києва

Канцлер обговорить з президентом України подальший план дій

Новообраний Трамп готовий до співпраці з канцлером Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до України, який став другим із початку повномасштабної війни. Поїздка була запланована після виборів у США.

Як повідомляє видання BILD, за 83 дні до федеральних виборів у Німеччині Шольц прагне надіслати чіткий сигнал: він є канцлером, який активно веде переговори на міжнародній арені.

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Джерела з його оточення стверджують, що поїздку готували "задовго до завершення виборів у США". Основною метою візиту стало обговорення з президентом України Володимиром Зеленським поточної ситуації та можливих дій Києва.

Шольц неодноразово наголошував: "Ніщо не повинно вирішуватися через голови українців".

Для нього це принципова позиція. Якщо екс-президент США Дональд Трамп, як оголошено, розпочне переговори щодо припинення війни, Шольц має намір підтримувати позицію України.

Видання зазначає, що Трамп, у разі повернення на посаду, готовий координувати свої дії з канцлером Німеччини.

За словами джерел, перша телефонна розмова між Трампом і Шольцом пройшла у конструктивному ключі, але варто пам’ятати про непередбачуваність рішень Трампа.

Візит Шольца до Києва - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні, 1 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом. Відомо, що президент і канцлер відвідали військових, які проходять лікування та реабілітацію.

По приїзду політик оголосив про подальше постачання зброї на суму в 650 мільйонів євро в грудні. Однак багатьох цікавить саме дозвіл бити ракетами Taurus по РФ.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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