Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Промацати", на що готовий Зеленський: Шольц прибув до Києва з неочікуваною місією

Даяна Швець
2 грудня 2024, 15:15
711
Основною метою візиту стало обговорення з президентом України Володимиром Зеленським поточної ситуації та можливих дій Києва.
Шольц прибув для обговорення поточної ситуації та можливих дій Києва
Шольц прибув для обговорення поточної ситуації та можливих дій Києва / Колаж: Главред, фото: президент України, скрін

Коротко:

  • Шольц прибув до Києва
  • Канцлер обговорить з президентом України подальший план дій
  • Новообраний Трамп готовий до співпраці з канцлером Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до України, який став другим із початку повномасштабної війни. Поїздка була запланована після виборів у США.

Як повідомляє видання BILD, за 83 дні до федеральних виборів у Німеччині Шольц прагне надіслати чіткий сигнал: він є канцлером, який активно веде переговори на міжнародній арені.

відео дня

Джерела з його оточення стверджують, що поїздку готували "задовго до завершення виборів у США". Основною метою візиту стало обговорення з президентом України Володимиром Зеленським поточної ситуації та можливих дій Києва.

Шольц неодноразово наголошував: "Ніщо не повинно вирішуватися через голови українців".

Для нього це принципова позиція. Якщо екс-президент США Дональд Трамп, як оголошено, розпочне переговори щодо припинення війни, Шольц має намір підтримувати позицію України.

Видання зазначає, що Трамп, у разі повернення на посаду, готовий координувати свої дії з канцлером Німеччини.

За словами джерел, перша телефонна розмова між Трампом і Шольцом пройшла у конструктивному ключі, але варто пам’ятати про непередбачуваність рішень Трампа.

Візит Шольца до Києва - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні, 1 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки.

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом. Відомо, що президент і канцлер відвідали військових, які проходять лікування та реабілітацію.

По приїзду політик оголосив про подальше постачання зброї на суму в 650 мільйонів євро в грудні. Однак багатьох цікавить саме дозвіл бити ракетами Taurus по РФ.

Інші міжнародні новини:

Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини Німеччини Володимир Зеленський Берлин міжнародна політика Олаф Шольц Німеччина війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вертольоти і не тільки: що ввійде в екстрений пакет допомоги для України - Шольц

Вертольоти і не тільки: що ввійде в екстрений пакет допомоги для України - Шольц

17:13Україна
У Трампа готуються заморозити війну, але Україну не примусять відмовитися від територій – Клочок

У Трампа готуються заморозити війну, але Україну не примусять відмовитися від територій – Клочок

17:01Інтерв'ю
Від чого залежить скасування графіків відключень світла: в Міненерго назвали умову

Від чого залежить скасування графіків відключень світла: в Міненерго назвали умову

16:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти пінгвіна

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти пінгвіна

Виплата 1000 гривень стартувала: гендиректор "Укрпошти" пояснив, як отримати кошти

Виплата 1000 гривень стартувала: гендиректор "Укрпошти" пояснив, як отримати кошти

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

Останні новини

17:13

Вертольоти і не тільки: що ввійде в екстрений пакет допомоги для України - Шольц

17:08

Лише людина з очима мисливця знайде леопарда: на загадку дається всього 5 секунд

17:01

У Трампа готуються заморозити війну, але Україну не примусять відмовитися від територій – Клочок

16:59

У НАБУ перевірять лише останні місяці роботи, щоб не визнавати внутрішню корупцію, – експерт

16:54

Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:40

Від чого залежить скасування графіків відключень світла: в Міненерго назвали умову

16:30

Армія РФ тікає, здаючи місто за містом: як війна в Сирії вплине на Україну

16:25

Усього 200гр на 10кг: чим потрібно посипати цибулю, щоб вона пролежала до весни

16:17

"Український сценарій" протестів: у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Тбілісі

Реклама
16:04

Чому "грудень" має таку назву: правильну відповідь знають не усіВідео

15:35

Діва Монро зізналася, чому їй доводиться ходити в перуці

15:21

Уже можна запасатися: що можна зробити з часникового лушпиння

15:15

"Промацати", на що готовий Зеленський: Шольц прибув до Києва з неочікуваною місією

15:11

Успіх і удача прийдуть на весь рік: що потрібно зробити 3 грудня

14:58

"Разом робимо все, щоб відновити мир": Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом

14:40

Хитромудрі афери, сусідські коаліції та поява порноакторки: чим здивує третій сезон "Скажених сусідів" на телеканалі ТЕТ новини компанії

14:25

Ракети КНДР несуть "серйозну небезпеку": в ГУР розповіли про нові поставки до РФ

13:59

Операція ЗСУ на Курщині: українці можуть похвалитися успішним просуванням - ISW

13:32

Гороскоп на завтра 3 грудня: Скорпіонам - відпочинок, Водоліям - цікаве повідомлення

13:27

Ласий не лише до Запоріжжя: Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто

Реклама
13:26

В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

13:10

Дружина Романа Сасанчина забирає доньку та їде від співака

12:41

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

12:26

Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

12:13

У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без правВідео

12:07

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективного серіалу "Охоронець"

11:34

Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить в піке" - ГУР

11:24

Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон: які документи потрібні

11:09

РФ планує наступ на Запоріжжя: ЗМІ дізналися дату і напрямок можливого удару

11:06

Астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі: чи є небезпека - Forbes

10:24

Що буде, якщо вставити гілку алое вера в банан

10:14

Контрнаступ росіян на Курщині провалюється: Світан назвав головну проблему ворога

10:07

У ЗСУ нема сил, щоб повернути всі захоплені території: Зеленський назвав інший шлях

09:57

РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки вдалося збити

09:40

Виплата 1000 гривень стартувала: гендиректор "Укрпошти" пояснив, як отримати кошти

09:34

Як підвищити економію бензину взимку: експерт розповів, що робити

09:27

Режим Башара Асада в Сирії розсипається на частиниПогляд

09:01

Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки та вже зробив важливу заяву

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 грудня (оновлюється)

08:36

Вдарить мороз -6 градусів і йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на тиждень

Реклама
08:25

Армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах - DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Чим відрізняються 2 зображення: непросто буде відшукати відмінності за 15 секунд

07:06

Київ атакували дрони: знищено близько 20 ворожих БПЛА

06:43

У Тернополі дрон влучив у п'ятиповерхівку: є загиблий та тяжкопораненіФото

06:21

Фюрер гуляє: 50% бюджету РФ - на війнуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти пінгвіна

04:00

Викидати не варто: що робити з яєчними жовтками – цікавий лайфхак

03:02

На фронті настав вирішальний момент: генерал розповів, чи є підстави для паніки

02:30

Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти