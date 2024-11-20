Без тисяч загиблих: Зеленський назвав єдиний варіант повернення Криму

Зеленський зазначив, що Україна не готова втрачати десятки тисяч громадян для повернення Криму військовим шляхом.

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Зеленський розповів, як Україна поверне Крим / Колаж Главред, фото: ОК "Захід"

Про що сказав Зеленський:

Україна не може юридично відмовитись від Криму

Україна налаштована повернути Крим дипломатичним шляхом

Україна готова повернути Крим під свій контроль дипломатичним шляхом. Це важливо, щоб не втрачати десятки тисяч життів українських громадян для повернення Криму військовим шляхом. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв'ю з кореспондентом Fox News Треєм Інґстом.

Відповідаючи на питання, чи може частина української території залишитися під контролем Росії за умовами мирної угоди або припинення вогню, Зеленський підкреслив, що Україна не має юридичних підстав для такого визнання.

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"Йдеться про ті території... окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо", - зазначив він.

На запитання щодо можливості відмови України від Криму заради досягнення мирної угоди для припинення війни та кровопролиття в Європі, Зеленський заявив, що Україна налаштована повернути Крим дипломатичним шляхом.

"Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся... ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - резюмував Зеленський.

Деокупація Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач ВМС Олексій Неїжпапа наголосив, що для звільнення окупованого Криму необхідно знищити Керченський міст, адже він є важливим елементом логістики. З його слів, перемога можлива лише за умови ліквідації всієї російської військової логістики.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вкотре нагадав західним партнерам, що Крим є частиною України. Відповідну заяву він зробив після пропозиції глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про можливу передачу Криму під контроль ООН.

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов зазначив, що завдяки стратегічним особливостям звільнення Криму може бути легшим, ніж деокупація Донбасу. Для цього основними напрямками є Керченський міст та сухопутний перешийок із боку Росії.

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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