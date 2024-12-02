'Разом робимо все, щоб відновити мир': Зеленський зустрівся з канцлером Шольцом

Зеленський і Шольц відвідали українських захисників, які проходять лікування та реабілітацію після поранень.

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Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Канцлер Німеччини прибув до України з першим двостороннім візитом за понад два роки

Зеленський подякував за допомогу, зокрема системи ППО

Президент і канцлер відвідали військових, які проходять лікування та реабілітацію

У понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України з першим двостороннім візитом за понад два роки. Президент Зеленський із німецьким колегою відвідали поранених українських військових. Про це повідомив Офіс президента України.

"Сьогодні в Україні Федеральний канцлер Олаф Щольц, і це перший саме двосторонній візит канцлера Німеччини більш ніж за два роки. Ми вдячні Німеччині за всю надану підтримку. Німеччина є лідером у Європі за допомогою Україні, і це допомагає нам захищатись від російської агресії та терору", - зазначив Зеленський. відео дня

За словами президента, вони із канцлером розпочали зустріч відвідинами українських захисників, які були поранені в боях проти російських окупантів й проходять лікування та реабілітацію.

Зеленський вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня військовослужбовцям Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Також президент нагородив медиків, які опікуються пораненими, орденами "За заслуги" ІІІ ступеня та медалями "За врятоване життя".

Українські воїни подякували Німеччині за надану військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони, які посилюють захист країни від російських атак. Канцлер Шольц, у свою чергу, побажав захисникам якнайшвидшого одужання.

"Разом робимо все, щоб якнайшвидше відновити справедливий мир для України, а отже, безпеку для всієї Європи", - додав Зеленський.

Візит Шольца до України - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з першим візитом за два з половиною роки. Шольц також анонсував додаткову військову допомогу Україні на 650 мільйонів євро, яка буде поставлена в грудні.

Поїздка була запланована після виборів у США і має на меті підкреслити активну міжнародну роль Шольца напередодні виборів у Німеччині, пишуть ЗМІ. Канцлер планує обговорити поточну ситуації та дії Києва з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що, незважаючи на підтримку України, Берлін не передаватиме Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" Taurus. Шольц підкреслив, що більшість населення Німеччини підтримує таку позицію, оскільки використання цієї зброї для атак по цілях на території Росії вважається надто небезпечним.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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