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Виведення військ із двох областей: Кремль уже готує населення до кінця війни - росЗМІ

Даяна Швець
2 грудня 2024, 16:54
2375
Росія готується до можливих переговорів, де, ймовірно, доведеться йти на значні поступки.
путин, кремль
Адміністрація Путіна провела перегори з чиновниками РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Ключове:

  • Армія Путіна не може виконати поставлені на початку 2022 воєнні цілі
  • Прихід Дональда Трампа до влади у США змінив позицію РФ
  • В РФ можуть загостритись бунтівні настрої з поверненням солдат з війни

Адміністрація президента Росії провела семінар для регіональних чиновників, на якому пояснювала, як переконати населення, що завершення війни з Україною можна представити як "перемогу".

Як пише видання "Діалог " з посиланням на "Коммерсант", у Кремлі вже усвідомили неможливість досягнення початкових цілей, таких як так звана "денацифікація" та "демілітаризація" України.

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Основний акцент тепер зроблено на формуванні образу "спокійної перемоги", заснованої на утриманні окупованих територій у чотирьох українських областях та збереженні сухопутного коридору до Криму. Проте жодну з цих областей російська армія повністю не контролює, а сам Володимир Путін улітку заявляв, що для мирних переговорів ЗСУ мають вийти з цих територій. Зараз, ймовірно, Кремль буде змушений відмовитися навіть від цієї умови.

Ключовим чинником, що вплинув на зміну позиції Москви, став прихід Дональда Трампа до влади у США. Його заяви про швидке завершення війни викликали занепокоєння у Кремлі. Росія готується до можливих переговорів, де, ймовірно, доведеться йти на значні поступки, зокрема виведення військ із Харківської та Миколаївської областей.

Проблема ветеранів та "патріотів"

На семінарі обговорювалося питання адаптації учасників війни. У Кремлі побоюються, що повернення ветеранів до мирного життя може призвести до зростання протестних настроїв чи кримінальної активності. Чиновникам доручили формувати позитивний імідж ветеранів, створювати програми їхньої реабілітації та працевлаштування.

Експерти зазначають, що війна, розпочата під гаслами "захисту російськомовних" і "демілітаризації України", фактично завершиться провалом заявлених цілей. Проте Кремль має намір представити будь-який компроміс як дипломатичний успіх, навіть якщо більшість окупованих територій повернеться під контроль України.

вступление в НАТО инфографика
Вступ в НАТО / Инфографика: Главред

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Київ не відмовиться від своїх територій, навіть якщо конфлікт затягнеться у "холодну фазу". Основною метою залишається вступ України до НАТО.

У Кремлі, в свою чергу, намагаються підготувати суспільство до визнання фактичної поразки, замаскованої під "перемогу".

Очевидно, що нинішня стратегія Москви свідчить про усвідомлення нездатності переламати ситуацію. Війна змінила ставлення світу до Росії, поставивши її у стан жорсткої ізоляції.

Що задумав Путін на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред раніше, диктатор РФ Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто. Агресор незабаром може розпочати операцію з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро.

Окрім цього, стало відомо, що Путін поставив за мету захопити одразу два міста. Однак у 2024 році агресори можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.

А от на Сирійському фронті ситуація для Кремля складається не найкращим чином, там планам Путіна прийшов "каюк". За даними ГУР, військові РФ "дають драпака" з Дамаска.

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"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

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