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Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

Альона Вороніна
2 грудня 2024, 12:26
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Припинення вогню може означати, що країна-агресорка Росія поки що продовжить контролювати всі окуповані території України.
Украинские военные, Йенс Столтенберг
Україна може тимчасово втратити окуповані території, вважає Столтенберг/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Основні тези Столтенберга:

  • Україні можливо доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій
  • Таке рішення потрібне для якнайшвидшого припинення війни
  • Але це не означає, що Україна повинна віддати ці території назавжди

Україні можливо доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій для того, щоб якнайшвидше припинилася війна.

Про це заявив ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Welt. У публікації зазначається, що Столтенберг вважає тимчасове передавання Україною території країні-агресорці Росії варіантом швидкого припинення війни.

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"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди", – сказав ексгенсек НАТО.

У той же час він наголосив, що важливо, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку територіями. За його словами, це може бути членство у НАТО, проте є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Столтенберг підтримав позицію президента України Володимира Зеленського щодо непоступок Росії жодними територіями у разі припинення вогню. Проте ексгенсек Північноатлантичного альянсу вважає це малоймовірним через військовою ситуацію.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично", – зазначив Столтенберг.

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війна в Україні заморожений конфлікт вторгнення Росії Йенс Столтенберг
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