Ракети КНДР несуть 'серйозну небезпеку': в ГУР розповіли про нові поставки до РФ

Точність пвінічнокорейських ракет невисока, однак вони все одно становлять небезпеку, сказав Андрій Черняк.

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Росія запускає десятки північнокорейських ракет по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з YouTube

Російські війська активно використовують озброєння, надане Північною Кореєю. Ворог уже запустив близько 60 північнокорейських ракет KN-23 під час атак по Україні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, хоча точність цих ракет невисока, вони залишаються серйозною загрозою.

"Ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі. З іншого боку, вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, - різниці немає. Ці ракети, ці поставки становлять теж дуже серйозну небезпеку для промисловості України, для населення України, абсолютно для всіх", - наголосив Черняк.

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Представник ГУР зазначив, що окрім ракет, КНДР також постачає Росії великі обсяги артилерійських боєприпасів. Україна постійно відстежує переміщення північнокорейських вантажів РФ.

"Якщо говорити про артилерійські боєприпаси, це мільйони. Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, тому що окрім того, що Росія має свій військово-промисловий комплекс, вона має свої потужності, вона ще користується тими боєприпасами, які надходять з Північної Кореї.

Допомога КНДР Кремлю у війні проти України - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вже розміщено 11 тисяч північнокорейських військових, і їх кількість може зрости до 100 тисяч. За даними України та її союзників, КНДР також постачає Росії зброю і війська для війни проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Північна Корея хоче отримати доступ до російських ракетних, ядерних і військових технологій в обмін на участь в агресії проти України.

Як повідомляв Главред, північнокорейські війська, що прибули до Росії, можуть найближчим часом долучитися до бойових дій проти України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Росія постачає КНДР паливо та зброю в обмін на військову підтримку.

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