Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить в піке" - ГУР

Даяна Швець
2 грудня 2024, 11:34
290
Ситуація для російських військ у Сирії стрімко погіршується.
Військові РФ 'дають драпака' з Дамаска: ситуація в Сирії 'заходить в піке' - ГУР
Російські війська тікають з Дамаска / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Опозиційні сили просуваються на південь Сирії
  • В РФ почали визнавати, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада
  • У Дамаску розпочались перші збройні заворушення

Сили, які протистоять підтримуваному Росією режиму Башара Асада, продовжують наступ на півдні країни. Відбулися перші бої у містах Хама, Хомс і Сувейда.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

відео дня

"Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні ГУР.

Окрім цього, у столиці Сирії, Дамаску, розпочалися збройні заворушення. Російські військові та дипломати терміново залишають місто.

Також залишена російська військова база в місті Хан-Шейхун. Відступаючи, російські сили покинули значний арсенал озброєнь і техніки.

"1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна ― метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки рф, яка перейшла до опозиційних сил", - пише ГУР.

Аробомовні медіа "вибухнули" активними обговореннями після новин про панічну втечу російських військ. Зокрема, повідомляється про відставку командувача російського контингенту генерала Кісєля.

"До москви "на килим" також відкликали полковника вадіма байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - резюмували в ГУР.

Бої в Сирії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в кінці листопаду у Сирії повстанці пішли в потужний наступ. Повідомлялося також про просування до центру Алеппо.

Згодом стало відомо, що армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців. Російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, однак це не допомогло.

Варто також вказати, що ще влітку бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії. Повідомлялося, що після атаки вдалось знищити російську військову техніку на захопленому аеродромі.

Ще більше новин про Сирію:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сирія Башар Асад війна в Сирії ГУР новини Сирії
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

12:26Україна
У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав

У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав

12:13Україна
Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить в піке" - ГУР

Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить в піке" - ГУР

11:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

Деякі з них зустрічаються досі: які були імена у наших предків 1000 років тому

Деякі з них зустрічаються досі: які були імена у наших предків 1000 років тому

Гороскоп Таро на тиждень з 2 до 8 грудня: Дівам - покупки, Рибам - щастя

Гороскоп Таро на тиждень з 2 до 8 грудня: Дівам - покупки, Рибам - щастя

"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

"Частину території ми залишили": генерал видав правду про ситуацію на Курщині

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

Останні новини

12:41

Що чекає на всі знаки зодіаку до 15 грудня: гороскоп Таро на молодик

12:26

Україна може тимчасово втратити окуповані території: Столтенберг зробив тривожну заяву

12:13

У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без правВідео

12:07

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового детективного серіалу "Охоронець"

11:34

Військові РФ "дають драпака" з Дамаска: ситуація в Сирії "заходить в піке" - ГУР

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:24

Одній категорії чоловіків дозволили виїжджати за кордон: які документи потрібні

11:09

РФ планує наступ на Запоріжжя: ЗМІ дізналися дату і напрямок можливого удару

11:06

Астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі: чи є небезпека - Forbes

10:24

Що буде, якщо вставити гілку алое вера в банан

Реклама
10:14

Контрнаступ росіян на Курщині провалюється: Світан назвав головну проблему ворога

10:07

У ЗСУ нема сил, щоб повернути всі захоплені території: Зеленський назвав інший шлях

09:57

РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки вдалося збити

09:40

Виплата 1000 гривень стартувала: гендиректор "Укрпошти" пояснив, як отримати кошти

09:34

Як підвищити економію бензину взимку: експерт розповів, що робити

09:27

Режим Башара Асада в Сирії розсипається на частиниПогляд

09:01

Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки та вже зробив важливу заяву

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 грудня (оновлюється)

08:36

Вдарить мороз -6 градусів і йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на тиждень

08:25

Армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах - DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:35

Чим відрізняються 2 зображення: непросто буде відшукати відмінності за 15 секунд

07:06

Київ атакували дрони: знищено близько 20 ворожих БПЛА

06:43

У Тернополі дрон влучив у п'ятиповерхівку: є загиблий та тяжкопораненіФото

06:21

Фюрер гуляє: 50% бюджету РФ - на війнуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти пінгвіна

04:00

Викидати не варто: що робити з яєчними жовтками – цікавий лайфхак

03:02

На фронті настав вирішальний момент: генерал розповів, чи є підстави для паніки

02:30

Путін готує удар по вищому керівництву України: з'явився тривожний прогноз

02:11

Новий "бойфренд" Анджеліни Джолі публічно заговорив про стосунки

01:30

"Чому ви такі сліпі?": Різ Візерспун зганьбилася рекламою російської культури

00:30

"Ласі шматочки" для ворога: Путін поставив за мету захопити одразу два міста

00:29

Дмитро Кулеба зізнався, чому 13 років тому не забрав доньку з пологового будинку

01 грудня, неділя
23:32

Не уявляють щастя без набитого гаманця: ТОП-3 наймеркантильніших знаків зодіаку

22:59

Зіпсували киянам неділю: столицю атакує рій ворожих дронів - де чутно вибухи

22:20

У грудні всі українці можуть отримати по 1000 гривень: що потрібно зробити

22:18

Зірка Вечірнього Кварталу одружився та вперше показав кохану

21:58

Чим посипати доріжки, крім піску та солі: найкращі способи боротьби з ожеледицею

21:23

"Якщо ми протримаємося, то їм хана": ЗСУ можуть обламати плани Путіна - деталі

21:22

Мобілізація 18-річних: у ЗСУ сказали, чи настав час приймати таке рішення

21:13

Грузія у кривавому вогніПогляд

Реклама
20:50

Як зрозуміти, що на СТО вас дурять: механік розповів про лайфхак з "хрестиком"

20:48

"Заділа його его": Мішель Андраде вперше розкрила причину сварки з Потапом

20:32

Повернення ядерної зброї Україні: в Байдена зробили важливу заяву

19:47

Скільки годин українці будуть без світла: графіки відключень на 2 грудня

19:44

Гороскоп на грудень 2024 для Левів: новина, хороші гроші та травмаВідео

19:38

У 2 областях оголосили штормове попередження: синоптики кажуть про небезпеку

19:30

Не лише муркотіння: як зрозуміти, що кіт вас по-справжньому любить - ознаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирії та гучні заяви Зеленського: головні новини України (дайджест)

18:52

До яких кнопок в авто краще не торкатися взимку: застереження для водіїв

18:46

Що чекає на Стрільців у грудні 2024 року: гороскоп від Анжели ПерлВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти