Військові РФ 'дають драпака' з Дамаска: ситуація в Сирії 'заходить в піке' - ГУР

Ситуація для російських військ у Сирії стрімко погіршується.

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Російські війська тікають з Дамаска / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Опозиційні сили просуваються на південь Сирії

В РФ почали визнавати, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада

У Дамаску розпочались перші збройні заворушення

Сили, які протистоять підтримуваному Росією режиму Башара Асада, продовжують наступ на півдні країни. Відбулися перші бої у містах Хама, Хомс і Сувейда.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

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"Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні ГУР.

Окрім цього, у столиці Сирії, Дамаску, розпочалися збройні заворушення. Російські військові та дипломати терміново залишають місто.

Також залишена російська військова база в місті Хан-Шейхун. Відступаючи, російські сили покинули значний арсенал озброєнь і техніки.

"1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна ― метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки рф, яка перейшла до опозиційних сил", - пише ГУР.

Аробомовні медіа "вибухнули" активними обговореннями після новин про панічну втечу російських військ. Зокрема, повідомляється про відставку командувача російського контингенту генерала Кісєля.

"До москви "на килим" також відкликали полковника вадіма байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - резюмували в ГУР.

Бої в Сирії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в кінці листопаду у Сирії повстанці пішли в потужний наступ. Повідомлялося також про просування до центру Алеппо.

Згодом стало відомо, що армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців. Російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, однак це не допомогло.

Варто також вказати, що ще влітку бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії. Повідомлялося, що після атаки вдалось знищити російську військову техніку на захопленому аеродромі.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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