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Київ атакували дрони: знищено близько 20 ворожих БПЛА

Анна Ярославська
2 грудня 2024, 07:06
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Дронів було чимало. Вони заходили хвилями і з різних напрямків.
Дрон, атака дронов, ПВО
Київ атакували дрони в ніч на 2 грудня / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

Коротко:

  • Київ відбив атаку ворожих дронів
  • Повітряна тривога тривала чотири з половиною години

У ніч на понеділок, 2 грудня, Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, через ворожу атаку повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

відео дня

"Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено та знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву", - повідомив Попко.

За його словами, у столиці обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Київ атакували дрони: знищено близько 20 ворожих БПЛА
​ Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як повідомляв Главред, минулої ночі дрони атакували і Тернопіль. Ворожий БПЛА влучив у верхній поверх п'ятиповерхівки в одному з мікрорайонів міста. Спалахнула пожежа. Є загиблі та постраждалі.

Раніше полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що країна-агресор Росія використовує для атак на Україну дрони-камікадзе "Шахед". Оскільки їхня дальність становить близько 1500 кілометрів, то вони можуть накрити всю Україну. Але куди саме БПЛА можуть дістати, залежить від точки пуску.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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