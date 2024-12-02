Вертольоти і не тільки: що ввійде в екстрений пакет допомоги для України - Шольц

Шольц зазначив, що за обсягами військової допомоги для України Німеччина займає друге місце після США із показником в 28 млрд євро.

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Україна отримала від Німеччини екстрений зимовий пакет допомоги / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Шольц:

Німеччина передала Україні екстрений зимовий пакет допомоги

В грудні Україна отримає додатові пускові установки Patriot та Gepard

Німеччина передасть Україні новий екстрений пакет військової допомоги. Цей пакет має допомогти Україні в зимовий період. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 2 грудня, передає "РБК-Україна".

За його словами, Німеччина передасть Україні шосту установку ППО IRIS-T і гелікоптери Sea King.

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Шольц повідомив, що Україна вже отримала від Німеччини п'ять повних комплексів систем IRIS-T, три установки "Patriot" і понад 50 зенітних установок "Гепард".

"Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати", – заявив Шольц.

З обсягом допомоги близько 28 млрд євро, Німеччина залишається другим найбільшим військовим партнером України після США.

Канцлер також підтвердив, що вже в грудні Україна отримає пускові установки для Patriot і самохідні зенітні установки Gepard.

Що відомо про ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц, здійснивши перший візит до української столиці за останні два з половиною роки. Як повідомляє видання Zeit online, Шольц дістався Києва потягом і оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Згідно з його заявою, Німеччина планує надати зброю на суму 650 мільйонів євро вже у грудні.

Тим часом Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України обсягом $725 мільйонів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що низка важливих рішень для підтримки України може бути реалізована в найближчі тижні та місяці.

На цьому тлі Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань закордонних справ, звернув увагу на обсяги допомоги, зазначивши, що Північна Корея вже надала Росії більше військової підтримки, ніж деякі європейські країни – Україні. Боррель закликав ЄС активізувати зусилля у наданні військової допомоги.

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Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

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