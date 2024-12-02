Армія РФ тікає, здаючи місто за містом: як війна в Сирії вплине на Україну

Загострення бойових дій в Сирії та знищення російського військового контингенту на Близькому Сході може мати значний вплив на хід війни в Україні.

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Війська РФ тікають по всьому фронту, залишфаючи техніку та літаки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Російські війська потрапили в пастку в Сирії

Яка роль України у війні в Сирії

Як ситуація в Сирії вплине на Україну

Сирія знову опинилася в центрі уваги через чергове загострення збройного конфлікту, що вже більше десяти років роздирає країну. Останні події свідчать про посилення військової активності, яка поглиблює гуманітарну кризу та загрожує безпеці в регіоні.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення ситуації в Сирії, роль в ній Росії та, як війна в Сирії може вплинути на Україну

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Історія конфлікту

У Сирії, після кількох років відносного спокою, відновилися масштабні бойові дії в рамках тривалої громадянської війни. 27 листопада опозиційні сили з Ідлібу, які протистоять режиму Башара Асада, розпочали наступ на Алеппо — ключове місто, яке за допомогою російських військових було повернуто під контроль Дамаска у 2016 році.

Сили угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та їхні союзники здійснили стрімку атаку на провінцію Алеппо, зайнявши низку стратегічно важливих позицій у семи населених пунктах, включаючи Балу, Хайрдракл, Кабтан-ель-Джабаль і Кафр-Бісен. Бойові дії супроводжувалися інтенсивними артилерійськими обстрілами, і до вечора того ж дня опозиційні сили вже знаходилися за 7 кілометрів від міста Алеппо.

Росія, яка є ключовим союзником Асада, зіткнулася з труднощами: попри авіаудари по позиціях бойовиків, її можливості підтримувати сирійський режим нині обмежені.

Війна в Україні значно послабила ресурси Москви, у тому числі через скорочення присутності найманців ПВК "Вагнер", які раніше відігравали важливу роль у сирійській кампанії. Втрата лідера цієї групи, Євгена Пригожина, також стала ударом по ефективності дій Росії. Збереження контролю над трасою M5 є критично важливим для режиму Асада, а її втрата може поставити під загрозу всі зусилля Росії, спрямовані на утримання стабільності в регіоні.

Сирійський "котел" для російських військ

1 грудня Кремль звільнив генерала Сергія Киселя з посади командувача російського угруповання в Сирії на тлі втрат і панічних настроїв серед російських військових, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Раніше Кисіль був відсторонений через провальні дії під час повномасштабного вторгнення в Україну, після чого його відправили у відрядження до Сирії. Його замінив генерал Олександр Чайко, який раніше вже очолював російське угруповання в Сирії у 2017–2019 роках.

Крім того, на військово-морській базі в Тартусі з'явився командувач ВМФ РФ адмірал Олександр Моісеєв.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні росіян", - зазначили у розвідці.

Станом на 2 грудня, за даними ГУР МО, ситуація для російських військ у Сирії продовжує ускладнюватися. Опозиційні сили, що протистоять режиму Башара Асада, активно просуваються на південь країни, а в містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.

"Військовий контингент держави-агресора Росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться у повідомленні.

У Дамаску почалися збройні заворушення, через що російські військові та дипломати екстрено залишають сирійську столицю.

Зазначається, що російські війська також покинули базу в Хан-Шейхуні, залишивши значну кількість озброєння та техніки. 1 грудня російська авіація завдала ударів по цьому району, імовірно, щоб знищити свою ж техніку, яка потрапила до рук опозиції.

У розвідці додають, що на тлі панічної втечі з Сирії в арабських ЗМІ активно обговорюють відставку командувача російського контингенту генерала Сергія Киселя.

"До Москви "на килим" також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - резюмували в ГУР МО.

Російський ленд-ліз для противників Асада

Наступ сирійської опозиції, зокрема загонів угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" триває, і вони вже заволоділи значною кількістю трофейного озброєння. Цього тижня опозиційні сили розпочали масштабну атаку на Алеппо та інші території, що перебувають під контролем урядових військ Башара Асада. Це стало першим за останні роки витком серйозних бойових дій у Сирії. Аналітики Defense Express звернули увагу на те, що по урядових силах та армії РФ було завдано значного удару.

У мережі з’явилися фото й відео, які демонструють трофеї, захоплені опозицією. Серед них можна побачити унікальні зразки техніки, як-от справний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" російського виробництва, а також реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган," завантажену боєприпасами. Це свідчить про те, що урядові війська режиму Асада поспішно залишали свою техніку під час відступу.

"На інших відео можна побачити гелікоптери, літаки L-39 (орієнтовно від трьох до п’яти одиниць), а також авіабомби. Озброєння було затрофеєно на авіабазі "Квейріс". І також згодом з’явилися кадри затрофеєного зенітного ракетного комплексу "Стрела-10". Засвітилося й іранське озброєння, а саме безпілотний літальний апарат Ababil-3", - йдеться у матеріалі.

Крім цього, у списку захопленої техніки є танки, бронетранспортери, гаубиці та інше озброєння, яке тепер опинилося в руках сирійської опозиції.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Яка роль України

Атака на сирійські урядові сили в Алеппо, яка розпочалася 27 листопада, здійснюється коаліцією ісламістських бойовиків під керівництвом угруповання, пов’язаного з Аль-Каїдою, яке підтримує Туреччина. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що серед учасників нападу є повстанські групи з регіону Ідліб, включно з членами Туркестанської ісламської партії. Вони пройшли підготовку під керівництвом спецпідрозділів групи "Хімік" ГУР МО України.

За інформацією джерел, навчання зосереджувалося на тактиках, відпрацьованих під час війни в Україні, зокрема на використанні безпілотників.

"Група "Хімік" організувала атаку на російську військову базу на південно-східній околиці Алеппо 15 вересня, під час якої були знищені російські ударні безпілотники та "закамуфльовані саморобні вибухові пристрої", - пише видання.

Що таке Kyiv Post? KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

Як ситуація в Сирії вплине на Україну

Загострення ситуації в Сирії, де російські війська підтримують режим Башара Асада, може принести певні переваги для України.

Таку думку висловив Олександр Мережко, депутат Верховної Ради від "Слуги народу" та голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, в ефірі Радіо Свобода. Він вважає, що допомога Росії сирійському режиму може змусити Москву перенаправити частину ресурсів із українського фронту.

"Сподіваюся, що Путін, рятуючи диктатора Асада, буде змушений перекидати певні сили й відволікати ресурси, в тому числі воєнні ресурси від фронту проти України. І це може в певному сенсі полегшити нашу ситуацію, той натиск, який зараз чинить Путін на наші війська, на нашу армію", – зазначив Мережко.

Мережко також зазначив, що послаблення позицій Асада на Близькому Сході негативно вплине на міжнародний авторитет Путіна. Крім того, він акцентував на важливості нейтралітету Туреччини в цьому конфлікті, що є суттєвим ударом по інтересах Кремля.

Щодо офіційної позиції України, Мережко зауважив, що наразі немає необхідності в різких заявах. Україна обирає роль спостерігача, продовжуючи стежити за розвитком подій, не втручаючись у ситуацію.

"Нам треба спостерігати за цією ситуацією доволі уважно. Не втручатися, тобто дотримуватись принципів міжнародного права, що ми й робимо. І дивитись, як розвиватимуться події", – додав депутат.

Реакція Росії

Росія пообіцяла направити режиму Башара Асада більше зброї. ISW сумнівається, що РФ зможе надати більшу військову допомогу армії Сирії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія заявила про намір направити більше військової допомоги режиму Башара Асада, проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) сумніваються в її здатності реалізувати ці плани. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав наступ сирійської опозиції "посяганням на суверенітет Сирії" та наголосив на підтримці відновлення "конституційного порядку" владою Асада.

30 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив із турецьким колегою Хаканом Фіданом ситуацію в Алеппо та Ідлібі, домовившись координувати зусилля для стабілізації. Іран також долучився до перемовин через очільника свого МЗС Аббаса Аракчі.

Однак, за оцінками ISW, через війну в Україні Росія має обмежені можливості підтримувати Сирію, що підтверджується вивезенням зенітно-ракетних комплексів С-300 у 2022 році та скороченням військової присутності в регіоні.

"Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні - пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій", - йдеться у звіті.

Яка ситуація в Алеппо

Сирійська урядова армія оголосила про "тимчасове виведення військ" із Алеппо після того, як повстанці почали масштабний наступ на місто. Вночі російська авіація вперше з 2016 року здійснила нальоти на райони міста. Про це повідомляє Reuters.

Сирійські військові, які підкоряються диктаторському режиму Башара Асада, пояснили свій відступ перегрупуванням перед прибуттям підкріплень. Військові додали, що вихід із Алеппо пов'язаний із підготовкою контрнаступу з метою повернення міста під контроль уряду.

Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо та всі під'їзні дороги після заяв повстанців про те, що вони досягли центру міста, повідомляє Reuters із посиланням на три військові джерела.Цього тижня бойовики, очолювані угрупованням "Хайят Тахрир аш-Шам", провели неочікувану операцію, повернувшись в Алеппо вперше за майже десять років після вигнання силами президента Башара Асада та його союзників.

Росія пообіцяла надати додаткову військову техніку для підтримки сирійської армії, яка вже отримала наказ відступити з районів міста, захоплених повстанцями. Їхній наступ, розпочатий у середу, до вечора п’ятниці призвів до захоплення кількох міських районів.

Варто зазначити, що повстанці повернулися в Алеппо вперше з 2016 року. Їхній прорив став можливим через ослаблення підтримуваних Іраном сил, які зазнали численних ударів з боку Ізраїлю.

У відповідь на авіаудари Росії та Сирії по мирних районах, повстанці розпочали наступ у північно-західній частині провінції Алеппо за підтримки Туреччини, яка водночас прагне уникнути подальшої ескалації в регіоні.

Унаслідок авіаударів загинуло щонайменше 27 мирних жителів, а Росія розкритикувала дії повстанців, назвавши їх порушенням суверенітету Сирії.

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