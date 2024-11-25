Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов

Анна Косик
25 листопада 2024, 16:36
469
Адміністрація Байдена тільки тепер надала дозвіл на удари по Росії з однієї причини.
США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов
Тепер лише Україна буде відповідальна за перебіг війни / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Снєгирьов:

  • Байден зняв із себе відповідальність
  • Україна тепер має головний рушій для перелому війни
  • США дозволили бити по РФ ракетами, виробництво яких вже призупинилось

Україна впродовж багатьох місяців просила у адміністрації США надати дозвіл на удари далекобійним американським озброєнням по об'єктам на території країни-агресора Росії.

Президент США Джо Байден лише у листопаді 2024 року наважився на таке рішення і не спроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Рішенням надати дозвіл Україні бити по території Росії ракетами ATACMS Байден знімає з себе та своєї адміністрації відповідальність і унеможливлює звинувачення української сторони у ненаданні Штатами тих чи інших озброєнь", - заявив він.

США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов
ATACMS / Інфографіка: Главред

Справа в тому, що Київ неодноразово наголошував на тому, що дозвіл на удари по РФ від Штатів відіграє визначну роль для можливостей України переламати хід війни на свою користь.

"Американці фактично кажуть: ми дали вам дозвіл і передали чергове "вундерваффе", тому тепер все залежить від вас", - пояснив Снєгирьов.

При цьому важливо розуміти, які саме ракети США дозволили Україні використовувати для ударів по Росії. Мова йде про ATACMS модифікації М-39. Їхня дальність ураження становить 165 кілометрів, а бойова частина - понад 500 кілограмів. Але кількість таких ракет обмежена до тисячі одиниць, а виробництво припинилося ще 1996 року.

Дивіться відео про те, чому США надали дозвіл Україні на удари вглиб РФ:

Дозвіл на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. Згодом це підтвердив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс.

Згодом повідомлялося, що президент США Байден радився з Дональдом Трампом перед тим, як дозволити Україні використовувати ATACMS для ударів по території Росії. Трамп підтримав це рішення, адже його політика будується на силі.

Раніше також стало відомо зі слів міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, що Франція дозволила Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою ракет великої дальності Storm Shadow/Scalp.

Інші новини про удари вглиб РФ:

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дмитро Снєгирьов Джо Байден ATACMS Удари вглиб РФ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

17:54Україна
"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війна

"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війна

17:39Україна
Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі

17:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

Останні новини

18:15

Удар по західній підтримці: над Україною нависла загроза з Румунії - Sky News

17:54

"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

17:53

Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли

17:51

Від календаря до кактуса: неочікувані речі, що можуть принести невдачу в оселю

17:39

"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війнаВідео

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
17:35

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

17:18

Соратниця активіста Шабуніна підтримала закон, щоб корупціонери уникали конфіскації майна – ЗМІ

17:14

Може накликати біду: чому не можна рахувати куполи церкви

17:13

Місячний календар стрижок на грудень 2024: коли краще підстригтися

Реклама
17:05

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталіВідео

16:53

Як зробити так, щоб взуття не промокало: корисні поради для зимової пори

16:43

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетомВідео

16:36

США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов

16:33

Місячний календар на грудень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:15

У Раді пропонують знизити мобілізаційний вік: нардепи подали законопроєкт

15:56

"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

15:27

Дещо обійдеться вдвічі дорожче: як змінилися ціни на продукти за тиждень

15:26

Кремль готує відповідь на удари ракетами ATACMS: експерт попередив про небезпеку

15:19

Ялинка вже не в моді: якими рослинами можна замінити традиційне новорічне дерево

15:14

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Реклама
15:13

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

14:45

Любовний гороскоп на грудень 2024: кому зима влаштує струс

14:30

Вдарить -9 градусів: де в Україні різко похолоднішає

14:21

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

14:17

Запуск міжконтинентальних ракет з РФ не може проходити без відома США - Лакійчук

14:14

"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війнуВідео

14:13

РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

14:07

Сяятиме на весь дім: як зробити модну прикрасу-бурульку на ялинку - лайфхак

13:05

Ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині: чи є загроза масштабного наступу

12:55

Загроза зриву: чи проведуть "Євробачення-2025" у Швейцарії

12:48

Трамп передумає: заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни - Reuters

12:40

Значна частина українців втратить бронь: нардеп пояснив нові правила

12:33

Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в РосіїВідео

12:20

"Меладзе дав шанс": Віра Брежнєва зробила гучне зізнання - що сталося

12:10

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовВідео

12:02

РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА

11:55

Гороскоп на грудень 2024: Стрільцям - підвищення, Риб попросять про допомогу

11:44

Простіше простого: шикарний торт "Рафаелло" без випічки на новорічний стілВідео

11:43

"Це остання карта в кишені Путіна": експерт описав підступний план КремляВідео

11:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 листопада (оновлюється)

Реклама
11:28

З учора РФ запустила по Україні близько 150 дронів, авіабомб і ракет - ЗеленськийФото

11:00

"Здача України": Лакійчук сказав, як Путін тиснутиме на ТрампаВідео

10:54

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Драконам - зриви та сварки, Козлам - підозри

10:51

РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждаліФото

10:23

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

10:22

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

10:20

Україну накриють потепління і мокрий сніг: синоптик попередив про зміни у погоді

09:37

"Замислююся про виїзд за кордон": син Потапа зробив приголомшливу заяву

09:35

Україна може забути про відключення світла: експерт сказав, коли скасують графіки

09:33

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти