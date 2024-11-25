США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов

Адміністрація Байдена тільки тепер надала дозвіл на удари по Росії з однієї причини.

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Тепер лише Україна буде відповідальна за перебіг війни / Колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Снєгирьов:

Байден зняв із себе відповідальність

Україна тепер має головний рушій для перелому війни

США дозволили бити по РФ ракетами, виробництво яких вже призупинилось

Україна впродовж багатьох місяців просила у адміністрації США надати дозвіл на удари далекобійним американським озброєнням по об'єктам на території країни-агресора Росії.

Президент США Джо Байден лише у листопаді 2024 року наважився на таке рішення і не спроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Рішенням надати дозвіл Україні бити по території Росії ракетами ATACMS Байден знімає з себе та своєї адміністрації відповідальність і унеможливлює звинувачення української сторони у ненаданні Штатами тих чи інших озброєнь", - заявив він.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Справа в тому, що Київ неодноразово наголошував на тому, що дозвіл на удари по РФ від Штатів відіграє визначну роль для можливостей України переламати хід війни на свою користь.

"Американці фактично кажуть: ми дали вам дозвіл і передали чергове "вундерваффе", тому тепер все залежить від вас", - пояснив Снєгирьов.

При цьому важливо розуміти, які саме ракети США дозволили Україні використовувати для ударів по Росії. Мова йде про ATACMS модифікації М-39. Їхня дальність ураження становить 165 кілометрів, а бойова частина - понад 500 кілограмів. Але кількість таких ракет обмежена до тисячі одиниць, а виробництво припинилося ще 1996 року.

Дивіться відео про те, чому США надали дозвіл Україні на удари вглиб РФ:

Дозвіл на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. Згодом це підтвердив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс.

Згодом повідомлялося, що президент США Байден радився з Дональдом Трампом перед тим, як дозволити Україні використовувати ATACMS для ударів по території Росії. Трамп підтримав це рішення, адже його політика будується на силі.

Раніше також стало відомо зі слів міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, що Франція дозволила Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою ракет великої дальності Storm Shadow/Scalp.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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