'Ми ухвалили рішення': Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

Шольц наголосив, що після саміту у Вільнюсі та Вашингтоні ситуація щодо вступу України до НАТО не змінилась, тому не потрібно ухвалювати нових рішень.

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Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО / Колаж Главред, фото: Мінстратегпром, Офіс президента України

Про що сказав Шольц:

Шольц відмовився ухвалювати нові рішення щодо членства України в НАТО

Німеччина за об'ємами допомоги Україні - перша в Європі

НАТО не може ігнорувати перехід РФ на військову економіку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає за потрібне ухвалювати нові рішення щодо надання Україні запрошення до НАТО, яке є частиною Плану перемоги, запропонованого президентом Володимиром Зеленським. Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні 4 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали", - заявив німецький канцлер.

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На думку канцлера, наразі пріоритетним питанням є забезпечення належної військової підтримки Україні, особливо враховуючи залучення Росією північнокорейських солдатів до бойових дій.

"Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя", - підкреслив канцлер у цьому контексті.

Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, а й передає реальну допомогу. Якщо інші держави наслідуватимуть цей приклад, це значно покращить ситуацію.

Шольц запевнив, що Німеччина залишатиметься одним із провідних і найбільших постачальників допомоги, посідаючи друге місце у світі після США та перше в Європі.

Канцлер також згадав про рішення країн G7 надати Києву кредит у 50 мільярдів доларів, які Україна зможе спрямувати на закупівлю озброєнь.

Шольц назвав виділення коштів, які були отримані з доходів від заморожених російських активів, потужним сигналом для Путіна, що він не зможе перемогти в цій війні.

Він також заявив, що НАТО не може ігнорувати дії Росії та її перехід на військову економіку.

"Ми будемо захищати кожен сантиметр спільної території", - підкреслив він.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що вступ до НАТО та ЄС є важливою складовою майбутнього України. Вона підкреслила, що, попри спроби кремлівського лідера Володимира Путіна перешкодити цим намірам, західний світ, зокрема Німеччина, підтримує прагнення України приєднатися до Альянсу.

Угорщина висловила побоювання щодо можливої "третьої світової війни", яку, на її думку, може викликати вступ України до НАТО. Тому, за словами представника угорського МЗС Мате Пачолая, у всеосяжній угоді про співпрацю з Україною не має бути згадок про її членство в Альянсі.

Колишній помічник держсекретаря США з питань Європи Стів Пайфер зауважив, що Україна могла вступити до НАТО ще у 2006 році, коли Росія не протидіяла цьому так активно, як почала робити через два роки, у 2008-му.

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