Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки та вже зробив важливу заяву

Коротко:
- Шольц прибув до Києва
- Це перший візит за 2,5 роки
- У канцлера Німеччини запланована зустріч із Зеленським
У понеділок, 2 грудня, до Києва приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це його перший візит до столиці України за два з половиною роки.
Як пише німецьке видання Zeit online, Шольц приїхав до Києва потягом. По приїзду політик оголосив про подальше постачання зброї на суму в 650 мільйонів євро в грудні.
"Я хотів би прояснити тут, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі", - сказав він.
Зазначається, що візит Шольца є знаком солідарності з Україною.
"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", - сказав канцлер Німеччини.
Дивіться відео - Олаф Шольц прибув до Києва потягом:
У Києві Шольц хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про візит не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки.
Канцлер вперше побував в українській столиці незадовго до російського вторгнення в лютому 2022 року. Через чотири місяці після нападу Росії в червні 2022 року відбувся ще один візит за участю президента Франції Еммануеля Макрона і тодішнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.
Оновлено. У соцмережі Х Олаф Шольц підтвердив, що сьогодні оголосить про додаткову військову допомогу Україні.
"Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. Під час зустрічі з Зеленським я оголошу про додаткові озброєння на суму 650 мільйонів євро, які мають бути поставлені в грудні", - написав канцлер Німеччини.
Військова допомога Німеччини Україні
Німеччина вважається найважливішим постачальником зброї в Україну після США.
За інформацією уряду Німеччини, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну було поставлено або обіцяно німецьке озброєння та військову техніку на суму близько 28 мільярдів євро. До їхнього числа входять оголошені Шольцем поставки на 650 мільйонів євро в грудні.
Щольц зателефонував Путіну і Зеленському - що відомо
Як повідомляв Главред, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони розмовляли впродовж однієї години.
Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.
Водночас Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.
29 листопада стало відомо, що Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем.
За словами президента, він подякував Шольцу за лідерство в допомозі Україні системами ППО. Він також наголосив, що важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції ставали міцнішими, "тому що саме це буде змушувати Росію до справжнього миру".
Інші новини:
- Шольц кілька місяців тому радився із Зеленським: Кулеба про дзвінок Путіну
- Шольц заговорив про надання ЗСУ Taurus: яке рішення ухвалили в Німеччині
- Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив несподівану заяву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред