Шольц приїхав до Києва вперше за 2,5 роки та вже зробив важливу заяву

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца є знаком солідарності з Україною.

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Олаф Щольц приїхав до Києва / Колаж:Главред, фото: скріншот

Коротко:

Шольц прибув до Києва

Це перший візит за 2,5 роки

У канцлера Німеччини запланована зустріч із Зеленським

У понеділок, 2 грудня, до Києва приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це його перший візит до столиці України за два з половиною роки.

Як пише німецьке видання Zeit online, Шольц приїхав до Києва потягом. По приїзду політик оголосив про подальше постачання зброї на суму в 650 мільйонів євро в грудні.

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"Я хотів би прояснити тут, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі", - сказав він.

Зазначається, що візит Шольца є знаком солідарності з Україною.

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", - сказав канцлер Німеччини.

Дивіться відео - Олаф Шольц прибув до Києва потягом:

Олаф Шольц у Києві / скріншот

У Києві Шольц хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про візит не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки.

Канцлер вперше побував в українській столиці незадовго до російського вторгнення в лютому 2022 року. Через чотири місяці після нападу Росії в червні 2022 року відбувся ще один візит за участю президента Франції Еммануеля Макрона і тодішнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Оновлено. У соцмережі Х Олаф Шольц підтвердив, що сьогодні оголосить про додаткову військову допомогу Україні.

"Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. Під час зустрічі з Зеленським я оголошу про додаткові озброєння на суму 650 мільйонів євро, які мають бути поставлені в грудні", - написав канцлер Німеччини.

Військова допомога Німеччини Україні

Німеччина вважається найважливішим постачальником зброї в Україну після США.

За інформацією уряду Німеччини, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну було поставлено або обіцяно німецьке озброєння та військову техніку на суму близько 28 мільярдів євро. До їхнього числа входять оголошені Шольцем поставки на 650 мільйонів євро в грудні.

Щольц зателефонував Путіну і Зеленському - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони розмовляли впродовж однієї години.

Шольц зазначив, що ця розмова не була приємною, оскільки Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Водночас Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". Ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

29 листопада стало відомо, що Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем.

За словами президента, він подякував Шольцу за лідерство в допомозі Україні системами ППО. Він також наголосив, що важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції ставали міцнішими, "тому що саме це буде змушувати Росію до справжнього миру".

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