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В Україні зріс ризик тривалих відключень світла взимку: в Reuters озвучили прогноз

Руслана Заклінська
29 листопада 2024, 19:41
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Масовані удари РФ спричинили серйозні відключення по всій країні, завдавши значних збитків енергетичній інфраструктурі, заразнили у виданні.
В Україні зріс ризик тривалих відключень світла взимку: в Reuters озвучили прогноз
Нові ракетні удари РФ погіршили енергетичну ситуацію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада погіршили ситуацію в енергосистемі
  • Підвищився ризик тривалих відключень електроенергії взимку
  • Незважаючи на труднощі, Україна зможе подолати ці виклики

Останні ракетні атаки Росії 17 та 28 листопада по енергетичній інфраструктурі України значно погіршили ситуацію в енергосистемі. Ризик тривалих відключень світла в розпал зими збільшився. Про це пише агентство Reuters.

Видання нагадало, що другий масштабний ракетно-дроновий удар Росії цього місяця спричинив серйозні відключення по всій країні.

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Російські атаки завдали значних збитків Україні. Удари по енергетичних об'єктах ускладнили ситуацію в енергосистемі країни в критичний момент війни.

"Атаки 17 та 28 листопада завдали значних збитків, що ускладнює ситуацію та підвищує ризик тривалих відключень і перебоїв електроенергії в розпал зими. Температура вже коливається близько 0 градусів за Цельсієм", - зазначили у матеріалі.

Водночас представники енергетичної галузі запевнили, що, незважаючи на серйозні труднощі, Україна має можливості для подолання цих викликів.

"Це наш фронт, у деяких хлопців фронт на сході, наш фронт тут. Наше завдання, щоб у нашій Україні була електроенергія, щоб вона працювала в повному обсязі", - сказав один з енергетиків у коментарі виданню.

В Україні зріс ризик тривалих відключень світла взимку: в Reuters озвучили прогноз
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключенн світла в Україні - головне

Як повідосляв Главред, ситуація в українській енергосистемі значно погіршилася після масованого обстрілу Росії, що спричинило введення графіків вимкнення світла по всій країні.

Графіки відключення електроенергії можуть змінюватися кілька разів на день через непередбачувану ситуацію в енергосистемі. ДТЕК пояснює, що, незважаючи на налаштування резервних систем, наслідки обстрілу 28 листопада, коли Росія випустила близько 100 дронів та понад 90 ракет, залишаються складними.

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, відновлення стабільної роботи енергосистеми займе орієнтовно 2-3 дні, однак терміни можуть варіюватися залежно від рівня пошкоджень в різних регіонах.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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