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У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав

Руслана Заклінська
2 грудня 2024, 12:13
397
Водієм BMW, ймовірно, є 17-річний Арсеній Бессонов - син місцевого бізнесмена.
У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав
Винуватцем аварії, ймовірно, є 17-річний Арсеній Бессонов - син місцевого бізнесмена / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

Коротко:

  • У Дніпрі водій BMW на великій швидкості врізався в Ford
  • Загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей отримали травми
  • Ймовірний винуватець аварії - 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав права керувати автомобілем

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна дівчинка, а ще четверо людей, серед яких двоє дітей, отримали травми. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:45 на вулиці Набережна Заводська, біля зупинки "Дитячий комбінат". Водій автомобіля BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

відео дня

В результаті аварії дівчинка, яка була пасажиркою Ford, загинула на місці. Інші пасажири, зокрема водій та двоє дітей, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Правоохоронці затримали водія BMW за підозрою у порушенні правил дорожнього руху. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Дивіться відео резонансного ДТП в Дніпрі:

У ДТП в Дніпрі загинула 10-річна дівчинка: ймовірного винуватця вже ловили без прав
Відео ДТП в Дніпрі / Фото: скріншот

Що відомо про ймовірного винуватця ДТП

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW — 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав права керувати машиною. Згідно з документами, які опублікував Telegram-канал "ХДніпро", Арсеній народився у 2007 році, а повноліття він досягне лише у лютому 2025 року.

Хлопець активно вів соцмережі, де хизувався власною іномаркою. Виявилось, що його батько — місцевий бізнесмен Олег Бессонов, якого звинувачують у причетності до тіньових схем з фіктивними ФОПами. Цікаво, що сам Бессонов старший два тижні тому потрапив у ДТП, але був визнаний невинним.

Арсеній Бессонов уже фігурував у іншій аварії, коли влітку збив людей на пішохідному переході та втік із місця події. Тоді справу кваліфікували як адміністративне правопорушення.

За даними з реєстру Судової влади України, справу, за якою притягався Арсеній Бессонов, розглядали у листопаді. Тоді його звинувачували у керуванні транспортним засобом без прав.

Реакція нардепа Гончаренка

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інцидент. Він припустив, що Бессонов міг керувати автомобілем без прав завдяки хабарю. Нардеп також закликав до відставки правоохоронців, які допустили смертельну ДТП, не затримавши його після першого інциденту.

"Ну як так! Має бути розслідування! Хто допустив це??? Чому його не затримали ще тоді???Мають бути відставки. Це не жарти. Ну а сам хлопець має відповісти вже по закону. "Замʼяти" тепер нічого не вийде", - наголосив Гончаренко.

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Нагадаємо, 4 листопада в Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія за участю автобуса та кількох легкових автомобілів. В результаті аварії загинув один чоловік, ще один отримав тяжкі травми. Четверо постраждалих були госпіталізовані.

Згодом стало відомо, що водій автобуса перевищив швидкість і зіткнувся з Mitsubishi L200, який після удару вдарив автомобіль Niva. Водію автобуса оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляв Главред, 3 листопада в Одеській області сталася ДТП за участю депутата Київської міської ради Сергія Мамояна. Водій Toyota не впорався з керуванням, авто перекинулося і загорілося. 40-річний Мамоян та 52-річна жінка-пасажир загинули на місці.

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