В Україну прийде потепління: синоптикиня назвала дати

Погода в Україні на кілька днів стане теплішою, розповіла Діденко.

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Погода в Україні - коли в Україну прийде потепління/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні 3 грудня

Коли в Україні буде короткочасне потепління

Погода в Україні уже скоро стане трішки теплішою – температура повітря буде вищою у період з 7 по 10 грудня. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Надалі погода в Україні особливо не поміняється – без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а з 7 по 10 грудня навіть трохи потепліє", – зазначила вона.

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Погода в Україні 3 грудня

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у вівторок, 3 грудня. Вона зазначила, що в цей день практично повсюди буде без опадів через вплив антициклону.

"Завтра в Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів – антициклон, хіба що періодично з туманами", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що найближчої ночі в Україні очікується 0…-4 градуси, у вівторок вдень від -2 до +3 градусів, у південній частині та в західних областях +1…+6 градусів.

Погода в Україні 3 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 3 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 3 грудня

У Києві 3 грудня опадів не очікується. Вночі буде 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у 2 областях оголосили штормове попередження – синоптики кажуть про небезпеку. Синоптики попереджають про те, що 2 грудня буде дуже сильний туман та ожеледиця.

Також раніше повідомлялося, що вдарить мороз -6 градусів і йтиме мокрий сніг – метеоролог Ігор Кібальчич дав прогноз погоди в Україні на тиждень. Найближчими днями в Україні переважатиме стабільна погода, зумовлена впливом антициклонів, прогнозує метеоролог.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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