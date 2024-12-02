У ЗСУ нема сил, щоб повернути всі захоплені території: Зеленський назвав інший шлях

Вступу України до НАТО є ключовим кроком для безпеки країни, зазначив президент.

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В ЗСУ немає сил, щоб силоміць повернути всі території, які окупувала РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Збройні Сили України не мають достатньо сил для повернення всіх окупованих Росією територій, включаючи Крим, шляхом військових дій. Для відновлення територіальної цілісності Україна шукатиме дипломатичні рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Kyodo News.

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - сказав він.

Зеленський наголосив, що дипломатичні кроки можна буде розглядати "тільки коли ми знатимемо, що досить сильні", щоб РФ не могла почати нову агресію проти України. Президент подякував міжнародним партнерам за надану допомогу, але зазначив, що цього "недостатньо".

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За його словами, для безпеки країни ключовим є членство в НАТО. Тому глава держави закликав НАТО якомога швидше запросити Київ на переговори про членство в Північноатлантичному альянсі.

Зеленський підкреслив, що обраний президент США Дональд Трамп та ознайомленні з позицією України і "планом перемоги", який спрямований на створення міцної позиції для дипломатії.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - зазначив президент.

Востаннє Зеленський зустрічався з Трампом у вересні, тому глава держави сподівається на нові переговори з майбутнім президентом США. На них він планує пояснити Трампу "деякі речі більш детально".

Участь військ КНДР у війні

Президент України зазначив, що є підтверджені дані, що близько 12 000 північнокорейських солдатів перебувають в Курській області, що межує з Україною. За його словами, багато військових КНДР відправлять на передову, і "без сумніву", Росія використовуватиме їх як "гарматне м’ясо", щоб зменшити втрати своєї армії.

Водночас він підкреслив, що Росія позитивно ставиться до військ, що прибувають з Північної Кореї, і намагається залучити ще більше солдатів.

Найбільшу загрозу в довгостроковій перспективі Зеленський вбачає в тому, що північнокорейські солдати отримають навички використання сучасних технологій, таких як безпілотники. Це, як зауважив презиедент, може мати серйозні наслідки для Азії та інших регіонів, якщо вони повернуться з цими знаннями до Північної Кореї.

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