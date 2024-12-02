Під загрозою 20 спецоб'єктів: Зеленський розповів про брак засобів ППО

Володимир Зеленський подякував Німеччині за допомогу в зміцненні українського неба.

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Україні не вистачає засобів ППО, каже президент / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

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Зеленський і Шольц обговорили посилення ППО

Україна шукає способи захистити 20 спеціальних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили під час зустрічі в Києві додаткове посилення українського неба.

"Сьогодні з канцлером ми говорили і про додаткове посилення українського повітряного щита, і про системи ППО, якими Німеччина нам допомагає", - сказав Зеленський на пресконференції з Шольцем у Києві.

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Президент також подякував Німеччині за оголошений оборонний пакет допомоги на EUR650 млн. За словами Зеленського, у пакеті допомоги названо не тільки його обсяг, а й чіткий термін постачання: "грудень цього року - якби всі наші партнери проявляли таке лідерство і таку частковість у постачанні".

В Україні бракує засобів ППО

Водночас глава держави зазначив, що Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних об'єктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони.

"Ми говорили з Олафом (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) про посилення ППО... І я наводив один приклад. Я не буду його публічно вам говорити, тому що я не хочу, щоб Росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав він.

Зеленський також подякував Німеччині за допомогу в зміцненні українського неба, однак зазначив, що наданих систем ППО не вистачає. "Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - додав він.

Допомога ФРН Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Відомо, що президент і канцлер відвідали військових, які проходять лікування та реабілітацію.

Раніше повідомлялося про те, що ФРН посилить ППО України. Німецька підтримка України триватиме, пообіцяв Крістіан Фройдінг.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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