"Не останні перестановки": Зеленський анонсував кадрові ротації в ЗСУ

Що відомо:
- На ЗСУ чекають кадрові перестановки
- В армії проводяться конкретні реформи
Кадрові військові перестановки, які були наприкінці листопада 2024 року, не будуть останніми, заявив президент України Володимир Зеленський.
Як підкреслив він під час пресконференції разом із канцлером ФРН Олафом Шольцем, у Плані внутрішнього посилення є "конкретні реформи, конкретні рішення", і вони зокрема стосуються військ.
"Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше", - зазначив Зеленський.
Як відомо, раніше Зеленський призначив:
- новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерала-майора Михайла Драпатого;
- заступником головнокомандувача ЗСУ - Олега Апостола;
- заступником глави Офісу президента - Павла Палісу.
Як повідомляв Главред, раніше президент призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Паліса є командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко був призначений тимчасовим командувачем Повітряних сил ЗСУ після звільнення Миколи Олещука. Кривоножко, який має великий досвід у військовій авіації, раніше очолював повітряне командування "Центр".
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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