Кінець війни, Трамп та пресконференція Зеленського: головні новини України (дайджест)

Новини України 23 лютого станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:00 23 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Війна в Україні може завершитися наступного тижня. Про це заявила журналістам прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає The Hill.

"Президент і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент абсолютно впевнений, що ми можемо зробити це цього тижня", - сказала вона.

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Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах

У ніч на неділю, 23 лютого, військові РФ запустили по Україні безліч ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Про це в Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

У межах угоди щодо можливості Сполучених Штатів на розробку рідкоземельних металів в Україні американці не отримають право власності на активи і не створюватимуть для Києва новий борговий тягар. Новий підхід має забезпечити взаємну вигоду двох країн. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У своїй статті для Financial Times він написав про те, що багато повідомлень щодо угоди спотворені або неправдиві.

Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні: WSJ розкрив деталі

Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви європейських чиновників.

У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Україна і США вже найближчим часом можуть підписати угоду про взаємний видобуток українських корисних копалин ресурсів. Документ опрацьовується та узгоджується сторонами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Freedom він розповів про те, що угода має вирішити два ключові завдання: справедливо розподілити доходи від потенційних проєктів і надати гарантії безпеки Україні.

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні

В ніч на 23 лютого країна-агресор Росія використала для удару по Україні рекордну з війни проти України кількість ударних БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

Ціни на деякі види м'ясної продукції у березні можуть зрости. Вартість деяких позицій підніметься до 5%. Про це в коментарі Главреду розповіла провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець.

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

У міністерстві закордонних справ Китаю сказали, що, мовляв, не сиділи склавши руки і впродовж трьох років буцімто сприяли "миру і діалогу". У Пекіні вбачають "вікно можливостей" для встановлення миру в Україні та начебто й надалі сприятимуть "політичному врегулюванню української кризи".

Як повідомляє пресслужба МЗС КНР, очільник дипломатичного відомства Ван Ї в інтерв'ю китайським журналістам після 10-денної поїздки до країн Євросоюзу, США та Південної Африки зробив заявив, що Пекін начебто сприяв мирному процесу в Україні.

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

В Україні в понеділок, 24 лютого, очікується переважно сонячна погода, без опадів, хоча на сході країни пройде невеликий сніг, який до вечора припиниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її інформацією, морози ще затримаються, тому зима продовжує впливати на погоду. Найхолодніше буде на півночі України, де вночі температура опуститься до -10-16 градусів, в інших областях очікують -9-12 градусів, а на заході та півдні -3-9 градусів.

Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз

Головна мета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - мирна угода. Але його не цікавить, чи буде документ вигідним для України, чи ні. Не виключено, що Трамп може "махнути рукою" і сказати: українці та росіяни не прийняли ініціативу Вашингтона. Про це заявив колишній посол США в Росії, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Макфол.

Переговори США та РФ 25 лютого в Ер-Ріяді: в Москві зробили несподівану заяву

Росія офіційно спростувала інформацію про новий раунд переговорів зі США 25 лютого в Ер-Ріяді, про які раніше заявив президент Дональд Трамп. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у коментарі російському пропагандистському виданню ТАСС.

До цього, 22 лютого в коментарі російським ЗМІ він повідомив, що в найближчі 2 тижні зустріч між Вашингтоном і Москвою пройде на рівні керівників профільних департаментів, які обговорять питання усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

В України у 2025 році є шанс на мир: названо мету, яку поставив Зеленський

Президент Володимир Зеленський поставив за мету завершити війну до кінця 2025 року. Україні потрібен справедливий мир. Необхідна активна роль США для досягнення миру і посилення санкцій щодо Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На форум "Україна. Рік 2025" він розповів про те, що в поточному році є шанс досягти миру.

"Не може бути компромісів": у Зеленського зробили заяву про території України

Позиція президента Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, що не може бути жодних компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом України. Київ хоче справедливого і стійкого миру з "залізобетонними гарантіями безпеки". Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак на форумі "Україна. Рік 2025" та нагадав про Будапештський меморандум, який свого часу не спрацював.

"Справжній провал ФСБ": Малюк розповів про замах на Буданова

За останні 3 роки в Україні було виявлено 102 російські агентурні мережі, серед яких топові мережі. Замахи планувались на президента України Володимира Зеленського, керівника ГУР Буданова та очільника СБУ Малюка. Про це в рамках форуму "Україна. Рік 2025" повідомив глава СБУ Василь Малюк.

Кабмін продовжить терміни перебронювання працівників підприємств: названо дату

Підприємства отримають можливість до 31 березня оновити свій критичний статус. Рішення дасть змогу продовжити чинне бронювання співробітників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на форумі Україна. Рік 2025, підприємства, критичний статус яких закінчується до 28 лютого, можуть отримати можливість його продовжити до 31 березня.

У СБУ оголосили про колосальні удари по Росії та розкрили успіхи

Україна уражає стратегічні об'єкти агресора Росії, які використовуються у війні. Серед них склади боєприпасів, військові аеродроми та нафтопереробна галузь. Уражено 48% із запланованих об'єктів. Успішні удари призвели до того, що росіяни змушені були з весни минулого року зупинити експорт бензину. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк.

На форумі Україна. Рік 2025 він розповів про те, що військові завдають ударів по цілях, які пов'язані з війною.

Росія хоче захопити всю Україну: Сирський озвучив цинічний план ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що загарбники країни-агресора РФ хочуть витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Такою думкою главком поділився під час форуму "Україна. Рік 2025".

Кремль визнав вперше з 2022 року: Буданов розповів про "страшну помилку" РФ

Підходячи до 3 річниці повномасштабного вторгнення, по суті 11 річниці війни між Україною та Росією Кремль вперше усвідомив свою помилку в 2022 році. Про це в рамках форуму "Україна. Рік 2025" повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що вище політичне керівництво Росії визнало свою "страшну помилку", на основі якої готувалося рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

Не тисячі, а мільйони: скільки ракет та боєприпасів хоче виготовити РФ у 2025 році

Росія готується до продовження війни і планує виготовити велику кількість артилерійських боєприпасів, мін великого калібру та ракет великої дальності. Про це повідомляє керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

Лише артилерійських боєприпасів та мін великого калібру окупанти хочуть виготовити у 2025 році понад 7 мільйонів.

"Ми не можемо ділити все 50 на 50": Зеленський розкрив деталі угоди із США

Нещодавно між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським спалахнув конфлікт після відмови України від угоди щодо рідкоземельних копалин. Український президент пояснив, що жодного скандалу немає. За його словами, перша пропозиція передбачала поділ ресурсів 50 на 50, і він відмовився від таких умов, не дозволивши міністру підписати угоду. Про це він повідомив в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

За його словами, Україна в рамках угоди із США щодо рідкоземельних металів потребує натомість гарантій безпеки.

"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025".

Очільник України вірить, що Трамп дійсно допоможе покласти край війні, яку розпочала країна-агресор Росія.

"Я дуже хочу, щоб Трамп був на нашому боці, щоб це не була медіація", - зазначив Зеленський.

Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічі

24 лютого цього року може стати переломним для України. Про це під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025" заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що завтра, 24 люто, у Києві відбудуться важливі зустрічі в рамках саміту. Запланований приїзд 13 лідерів європейських країн, ще 24 лідери будуть брати участь у саміті онлайн.

"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибори

Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади президента. Про це він заявив під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

Він додав, що не планує сидіти на президентському кріслі десятиріччями.

"Якщо заради миру для України вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Можу поміняти це на НАТО. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. Я не збираюсь бути при владі десятиріччя. Це мій фокус і бажана мрія," - сказав Зеленський.

Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня"

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливим завершення війни без участі України в переговорах. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025", відповідаючи на запитання кореспондентки Fox News.

Він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня, назвавши такі перспективи нереалістичними.

РФ хоче припинення вогню, але все не так однозначно - зовнішня розвідка

Росія хоче, щоб в Україні був режим припинення вогню, однак це не означатиме мир. Про це повідомляє керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом і підготує силу для нового наступу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з американськими партнерами. Ця розмова стосувалась важливої для України угоди. Єрмак розповів перші подробиці.

Відомо, що заради переговорів він раніше пішов з Форуму "Україна. Рік 2025". Разом з ним до розмови були залучені віцепрем'єр - міністр з економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Розширення НАТО: Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація неодноразово робили заяви про те, що війна в Україні нібито почалася через ігнорування попереджень Росії про можливий вступ України до НАТО. Український лідер під час спілкування з журналістами на форумі "Україна. Рік 2025" відреагував на заяви Заходу щодо розширення Альянсу.

За його словами, якщо до 1991 року між Радянським Союзом та США нібито була угода, що забороняла розширення НАТО на схід Європи, тоді яким чином Угорщина все ж приєдналася до Альянсу.

"Україна не визнає": Зеленський зробив заяву про переговори США та РФ

Сполучені Штати та Росія постійно проводили переговори протягом усієї війни, і цей процес триває. Водночас вирішення питання війни в Україні без її безпосередньої участі неможливе. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

"Є пілотний проект": Зеленський анонсував перехід України на контрактну армію

Володимир Зеленський закликав усунути недоліки в програмі "Контракт 18-24", зокрема щодо добровольців, які стали на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

Зеленський чесно розповів про відносини зі США: головне з пресконференції

У Києві проходить форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій. Завершиться подія пресконференцією Президента України Володимира Зеленського.

Під час форуму виступають спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава СБУ Василь Малюк, глава Міноборони Рустем Умеров, керівник ГУР Кирило Буданов, глава ОП Андрій Єрмак.

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