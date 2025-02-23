Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко 'злетить'

Ціни на основні види м'ясної продукції в березні продовжать зростати ще до 5 відсотків через негативні впливи війни, зазначають експерти.

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Ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Ціни на основні вили м'яса у лютому зросли на 0,6 - 10,3%

Ціни продовжать ріст у березні ще на близько 5%

Ціни на деякі види м'ясної продукції у березні можуть зрости. Вартість деяких позицій підніметься до 5%. Про це в коментарі Главреду розповіла провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець.

За її словами, станом на 19 лютого 2025 року роздрібні ціни на основні види м’яса в продуктових супермаркетах зросли на 0,6-10,3 % у порівнянні з початком року. Найбільше подорожчала курятина, зокрема курячі стегна (+10,3 %), гомілки (+5,7 %) та філе (+2,6 %). Також відчутне зростання зафіксовано на свинячу лопатку (+5,2 %).

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Зокрема, яловичі ребра тепер коштують 175,45 грн/кг (+1,8 %), а яловичий гуляш – 313,98 грн/кг (+3,3 %). Ціни на свинину також зросли: свиняча грудинка – 179,30 грн/кг (+1,1 %), підчеревина – 181,50 грн/кг (+2,0 %), лопатка – 194,63 грн/кг (+5,2 %), свинячі ребра – 178,97 грн/кг (+1,5 %).

Серед курятини куряча тушка подорожчала до 86,75 грн/кг (+1,5 %), філе – 180,63 грн/кг (+2,6 %), стегна – 115,67 грн/кг (+10,3 %), гомілки – 79,50 грн/кг (+5,7 %).

Домашнє сало додало в ціні 0,6 % і коштує 234,00 грн/кг, тоді як солоне сало, навпаки, подешевшало на 2,2 % – до 242,84 грн/кг. Також зафіксовано зниження вартості свинячої шиї – вона втратила 1,2 % і наразі коштує 259,17 грн/кг.

Наталія Копитець наголосила, що вже третій рік поспіль ключовим чинником, який впливає на цінову ситуацію на ринку м’яса, залишається повномасштабна агресія РФ проти України та її негативні наслідки.

"Це, зокрема, втрата поголів'я та виробничих потужностей, об'єктів критичної інфраструктури тощо. Крім того, підвищення цін на м'ясо зумовлене подорожчанням кормів, електроенергії та паливно-мастильних матеріалів", - наголосила експерт.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у березні 2025 року очікується подальше зростання роздрібних цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та курятину – до 5 %.

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2024 році в Україні зафіксували значне зростання цін на продукцію хлібопекарської галузі, і ця тенденція збережеться у 2025-му. Про це в коментарі Главреду повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

За словами експерта молочного ринку Максима Фастєєва, у січні вершкове масло подорожчало майже на 34% порівняно з минулим роком, що стало найбільшим зростанням за останнє десятиліття.

Щодо овочів, то, за прогнозами головної наукової співробітниці Інституту аграрної економіки Інни Сало, у березні 2025 року їхні ціни залишаться відносно стабільними, хоча окремі види можуть подорожчати до 5%.

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