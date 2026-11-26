Окремо фінський президент звернув увагу на масштаб російських втрат.

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Стубб оцінив ймовірність завершення війни в Україні до кінця року / Колаж: Главред, фото: 53-я омбр, president.gov.ua

Коротко:

Стубб не розраховує на закінчення війни в найближчі тижні

Стубб нагадав про радянсько-афганську війну

Війна Росії проти України, найімовірніше, не завершиться до кінця 2026 року. Тому Україні необхідно готуватися до складного зимового періоду, зокрема посилювати протиповітряну оборону, захищати енергетичну інфраструктуру та забезпечувати фінансову підтримку. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише онлайн-видання Clash Report.

За словами фінського лідера, він не розраховує на закінчення війни в найближчі тижні.

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"Чи налаштований я оптимістично щодо того, що ця війна закінчиться до кінця року? Я так не думаю. А це означає, що нам доведеться готуватися до суворої зими в Україні, що, по суті, означає протиповітряну оборону, енергетичні об’єкти та фінанси", – зазначив Стубб.

Разом із тим президент Фінляндії зізнався, що зберігає обережний оптимізм щодо перспектив мирного врегулювання. Серед чинників, які дають підстави для такої оцінки, він назвав свою спільну телефонну розмову з Володимиром Путіним, а також зустріч представників США, України та Росії в Абу-Дабі.

Стубб також високо оцінив результати України у протистоянні російській агресії. Говорячи про ситуацію на фронті, він охарактеризував те, що відбувається, як війну на виснаження, в якій російська армія не досягає істотного просування, тоді як українські сили повертають частину втрачених територій.

Окремо фінський президент звернув увагу на масштаб російських втрат.

"З точки зору самих бойових дій, це значною мірою війна на виснаження. Це глухий кут. Росія не просувається. Україна трохи відвойовує території. Втрати колосальні. Наведу цифру, яку ми отримуємо від українців: у жовтні лише з російського боку було 53 000 убитих або поранених", - заявив він.

Для порівняння Стубб нагадав про радянсько-афганську війну, яка тривала десять років. За його словами, за весь цей час Радянський Союз втратив 18 тисяч осіб, тоді як нинішні втрати російської армії за один місяць, згідно з даними, наведеними українською стороною, значно перевищують цю цифру.

"Тож мова йде про людську трагедію", – підсумував президент Фінляндії.

Чи можуть США самостійно визначити терміни завершення війни: думка експерта

Керівник Центру суспільної аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Вашингтон не може самотужки диктувати хід переговорів, адже на них дедалі більший вплив мають Європа та Україна.

"Ні, вони не визначають хід переговорів самостійно, оскільки на переговори почали впливати Європа та Україна, на відміну від того, як це планував Трамп у 2025 році", – підкреслив експерт.

За словами аналітика, у разі тристороннього формату Київ сидітиме за столом переговорів не сам, а разом із європейськими партнерами.

"Зеленський останні кілька днів постійно говорить, що в переговорах братиме участь Європа. Якщо буде тристоронній формат "Україна - США - Росія", то Україна там буде не сама, а разом з Європою", - пояснив Клочок.

Водночас експерт визнав, що така підтримка має для України й зворотний бік.

"Ми залежимо від Європи, Європа це розуміє і дуже часто використовує у своїх інтересах", - додав він.

Прогнози щодо закінчення війни - головне

Як писав Главред, голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий термін завершення війни, який, за даними західної преси, хоче встановити адміністрація президента США Дональда Трампа.

Підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає. Таку оцінку озвучив народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

На думку політика, Москва продовжує розраховувати на досягнення своїх цілей за допомогою військового тиску. Російські війська не припиняють атакувати українську територію, а удари безпілотниками та загрози енергетичній інфраструктурі розглядаються Кремлем як інструменти впливу на українське керівництво та населення.

Президент України Володимир Зеленський також говорив про можливість швидкого миру. Він заявив про "вікно можливостей" для завершення війни до кінця року. Давид Арахамія після раунду переговорів в Абу-Дабі також висловив надію, що рішення вдасться знайти до кінця року.

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