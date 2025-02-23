'Наступного тижня': у Трампа назвали несподіваний термін закінчення війни

Керолайн Лівітт нагадала, що радник із нацбезпеки Майк Волц буде "без перерви" працювати в ці вихідні над угодою щодо видобутку мінералів.

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У Трампа назвали несподіваний термін закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

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Команда Трампа продовжує переговори з Україною

Майк Волц буде "без перерви" працювати над угодою щодо видобутку мінералів

Війна в Україні може завершитися наступного тижня. Про це заявила журналістам прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає The Hill.

"Президент і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент абсолютно впевнений, що ми можемо зробити це цього тижня", - сказала вона. відео дня

Видання зазначає, що коментарі Лівітт пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від перемовин із міжнародними лідерами щодо подальших мирних переговорів.

При цьому зазначимо, що подібних заяв від самого Трампа про такі терміни завершення війни не було.

Також Лівітт нагадала, що радник із нацбезпеки Майк Волц буде "без перерви" працювати цими вихідними над угодою. Вона додала, що міністр фінансів США Скотт Бессент бере участь в обговоренні угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин.

"Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари", - заявив Лівітт.

За її словами, це буде "велике економічне партнерство" між США та українським народом, яке допоможе відновити країну після війни.

Інфографіка: Главред

Угода про рідкоземельні метали - головне

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон представив Києву угоду про видобуток і використання рідкоземельних металів. Документ особисто привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, але українська влада відкинула цю пропозицію.

Після того як Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду, адміністрація Дональда Трампа вирішила не здаватися і підготувала оновлений варіант документа.

Як повідомляв Главред, Україна не підтримує запропонований США проєкт угоди про доступ до рідкоземельних мінералів через невигідні умови. За даними CNN, Вашингтон вимагає більше, ніж Київ витратив на оборону.

Українська влада наполягає на гарантіях безпеки і механізмах захисту від нової агресії РФ. Спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що з наступного тижня Київ почне активні консультації з адміністрацією Дональда Трампа щодо угоди.

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