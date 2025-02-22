Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення другого раунду переговорів між американськими та російськими дипломатами щодо припинення вогню в Україні.

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Трамп оголосив про новий раунд переговорів між США та Росією / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

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Другий раунд переговорів між США та Росією щодо війни в Україні відбудеться 25 лютого в Ер-Ріяді

Держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що попереду багато роботи

Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні. Він відбудеться 25 лютого в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Про це пише Euronews.

Про нові переговори Трамп заявив у громадській мережі C-Span. Другий раунд запланований на 25 лютого, через тиждень після першої зустрічі, яка відбулася у тому ж місті.

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За підсумками першої зустрічі, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони досягли попередньої згоди щодо трьох основних кроків:

відновлення штатної роботи посольств у Вашингтоні та Москві;

створення групи високого рівня для підтримки переговорного процесу щодо України;

вивчення можливостей тіснішої економічної співпраці між США та Росією.

Водночас Рубіо наголосив, що попереду ще багато роботи, а переговори за участі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова лише поклали початок діалогу.

Як зазначає Euronews, перші переговори викликали занепокоєння в Києві. Президент України Володимир Зеленський та його команда побоюються, що переговори відбуватимуться без прямої участі Києва та можуть враховувати інтереси Москви більше, ніж України.

Ця ініціатива Трампа викликала стурбованість й середкраїн ЄС. Європейські союзники України у відповідь згуртувалися навколо Зеленського.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися закриті переговори між представниками США та Росії. Зустріч тривала близько 4,5 години, і за її підсумками сторони погодили створення робочих груп, які мають займатися питаннями припинення війни в Україні.

Спочатку зустріч у Саудівській Аравії планувалася у тристоронньому форматі за участю України, проте США та Росія наполягли на проведенні переговорів без Києва.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Він також заявив, що Київ не прийме жодних ультиматумів з боку Росії.

Як повідомляв Главред, 22 лютого президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна та Володимира Зеленського працювати разом для припинення війни в Україні. Під час церемонії у Вашингтоні він заявив, що Росія зацікавлена у підписанні угоди.

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