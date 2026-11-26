Кушнер заявив, що РФ нібито влаштовує модель гарантій безпеки для України, засновану на механізмі колективної оборони НАТО.

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У ЄС незадоволені пропозицією США щодо гарантій безпеки для України / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

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Євродипломати вважають некоректною ідею часткового застосування статті 5 Статуту НАТО

Макрон публічно виступив за повноцінне вступ України до НАТО

Європейські країни скептично сприйняли пропозицію надати Україні післявоєнні гарантії безпеки за принципом статті 5 Північноатлантичного договору. З такою ініціативою, зокрема, виступив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляє Le Monde.

19 листопада Кушнер заявив, що Росію нібито влаштовує модель гарантій безпеки для України, заснована на механізмі колективної оборони НАТО. Однак у Москві практично відразу спростували ці слова. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков підкреслив, що будь-які подібні "креативні рішення" є неприйнятними для російської сторони.

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У Європі пропозицію американського представника також сприйняли з подивом. Як зазначає Le Monde, європейські дипломати вважають некоректною саму ідею часткового застосування статті 5, оскільки членство в НАТО не передбачає проміжних варіантів.

"Що означає "близько до 5-ї статті"? Ви або в НАТО, або поза ним. Проміжного стану не існує", - заявив виданню дипломат однієї з країн Альянсу.

На цьому тлі європейські держави прагнуть отримати повноцінне представництво за столом переговорів, щоб домогтися довгострокових гарантій безпеки як для України, так і для країн Євросоюзу.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон знову публічно виступив за повноцінне вступ України до НАТО. Цю позицію підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який висловив жаль з приводу того, що Київ не отримав запрошення приєднатися до Альянсу ще близько 20 років тому.

"Гадаю, сьогодні ми всі бачимо - особливо озираючись назад, - якою помилкою було не підтримати пропозицію США на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року щодо прийняття України до Альянсу. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути", - заявив Мерц.

При цьому канцлер не згадав, що у 2008 році Німеччина та Франція виступали проти надання Україні перспективи членства в НАТО.

Необхідність інтеграції України в Альянс також відзначають експерти. На думку Ханни Сміт, фахівця з питань Росії з Університету Вааса, Україна вже формує сильну армію, тому її присутність у складі НАТО була б кращим варіантом, ніж збереження позаблокового статусу.

"Україна починає створювати потужну армію. Краще, якщо вона буде у складі НАТО, а не поза ним", - підкреслила експертка.

Інфографіка: Главред

Чи погодиться Кремль відмовитися від вимоги щодо кордонів НАТО 1997 року

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що нинішня позиція Кремля практично не залишає простору для домовленостей.

"Нинішня позиція Кремля практично не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова має бути нейтральною, Україна - нейтральною і без військ. Такі вимоги Росія, очевидно, не зможе "продати" та реалізувати. Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштує всіх і не дуже влаштує Україну, тиск на нас значно посилиться", - підкреслив експерт.

Говорячи про тиск на Україну, Розумний звернув увагу, що останнім часом він помітно посилився на тлі численних варіантів можливих домовленостей.

"Воно завжди існувало. Просто останнім часом усе стало набагато інтенсивнішим: поїздки Віткоффа та Кушнера, різні варіанти домовленостей, обговорення можливого виходу з територій в обмін на вступ до НАТО. Це схоже на шахрайську схему, в якій незрозуміло, хто кого і куди приймає", - пояснив Розумний.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів з Росією. Новий раунд мирних переговорів може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю представників України, Росії, Європи та США.

Прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки що немає. Москва розглядає Абу-Дабі як майданчик для зустрічі, але не виключає й інших варіантів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 та Євросоюзу. Йдеться про спільну команду інститутів ЄС та групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Росія погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України, який попередньо планується провести в першій декаді грудня. Зустріч може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Росії та Європи. Про це повідомило джерело, обізнане з ходом переговорного процесу.

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