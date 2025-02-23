'Хочу, щоб він був на нашому боці': Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні, вважає Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/hochu-chtoby-on-byl-na-nashey-storone-zelenskiy-skazal-chego-zhdet-ot-trampa-10641911.html Посилання скопійоване

Трамп хоче завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Основне:

Зеленський вірить, що Трамп допоможе завершити війну в Україні

Президент України чекає від Штатів гарантій безпеки

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025".

Очільник України вірить, що Трамп дійсно допоможе покласти край війні, яку розпочала країна-агресор Росія.

відео дня

"Я дуже хочу, щоб Трамп був на нашому боці, щоб це не була медіація", - зазначив Зеленський.

Крім того, він підкреслив, що очікує від Штатів гарантії безпеки.

"Це було зазначено в Плані перемоги України. Наша країна має бути сильною за столом перемовин. Тому потрібні гарантії безпеки... Я б хотів поговорити з ним про присутність контингенту по завершенні гарячої фази війни", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що гарантіями безпеки для України можуть бути економічні угоди над чим зараз працюють сторони.

Зеленський про Трампа - дивіться відео:

Також Зеленський нагадав, що Україна отримує допомогу від США у рамках рішень попередньої адміністрації. Так, Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Президент підкреслив саме цю суму а не 350, як говорив Дональд Трамп. Наступні 100 мільярдів Україна отримала від Європи та інших країн-союзників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред