'Хочу, щоб він був на нашому боці': Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

Основне:
- Зеленський вірить, що Трамп допоможе завершити війну в Україні
- Президент України чекає від Штатів гарантій безпеки
Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025".
Очільник України вірить, що Трамп дійсно допоможе покласти край війні, яку розпочала країна-агресор Росія.
"Я дуже хочу, щоб Трамп був на нашому боці, щоб це не була медіація", - зазначив Зеленський.
Крім того, він підкреслив, що очікує від Штатів гарантії безпеки.
"Це було зазначено в Плані перемоги України. Наша країна має бути сильною за столом перемовин. Тому потрібні гарантії безпеки... Я б хотів поговорити з ним про присутність контингенту по завершенні гарячої фази війни", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що гарантіями безпеки для України можуть бути економічні угоди над чим зараз працюють сторони.
Зеленський про Трампа - дивіться відео:
Також Зеленський нагадав, що Україна отримує допомогу від США у рамках рішень попередньої адміністрації. Так, Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Президент підкреслив саме цю суму а не 350, як говорив Дональд Трамп. Наступні 100 мільярдів Україна отримала від Європи та інших країн-союзників.
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