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Кремль визнав вперше з 2022 року: Буданов розповів про "страшну помилку" РФ

Юрій Берендій
23 лютого 2025, 15:42оновлено 23 лютого, 17:48
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РФ вперше визнала стратегічну помилку в ході підготовки до агресії проти України, але ціль Кремля щодо окупації нашої держави не змінилась, сказав Буданов.
Кремль визнав вперше з 2022 року: Буданов розповів про 'страшну помилку' РФ
Кремль вперше з 2022 року визнав страшну помилку, - Буданов / Колаж Главред, фото: Главред

Про що сказав Буданов:

  • РФ хоче окупувати всю територію України
  • 50% всіх російських боєприпасів має північнокорейське походження

Підходячи до 3 річниці повномасштабного вторгнення, по суті 11 річниці війни між Україною та Росією Кремль вперше усвідомив свою помилку в 2022 році. Про це в рамках форуму "Україна. Рік 2025" повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що вище політичне керівництво Росії визнало свою "страшну помилку", на основі якої готувалося рішення про повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувались на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних та розвідувальних служб які своєю чергою базувались на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту просто списувались величезні кошти на це. Базуючись на неправдивих даних їх аналітики робити абсолютно ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку РФ розпочинаючи "СВО" (так в Росії називають війну проти України - ред.) насправді міряла за термін 3+10. За 3 доби зайти в Київ і не пізніше ніж за 10 днів подавили точки спротиву по країні, якби вони взагалі були", - заявив глава ГУР.

Буданов підкреслив, що прорахунки Кремля вилились в те, що повномасштабне вторгнення РФ триває вже три роки, замість запланованих кількох днів

Які ціль в Росії

Буданов підкреслив, що Російська Федерація не відмовляється від досягнення своїх стратегічних цілей. Про це згадували і головнокомандувач, і міністр оборони. На жаль, це реалії, з якими доведеться жити. Хоча Росія не досягла бажаних результатів, їхні зусилля очевидно не дають очікуваних результатів.

Просування є, але не з тими темпами, які вони планували. Проблеми є як у них, так і у нас, але не варто впадати в паніку. Все йде більш-менш під контролем.

"Стосовно багато питань, я знаю є стосовно темпів виробництва і обсягів виробництва в Російській Федерації. По основних видах озброєння вони або такі самі, як були минулого року, або частково зменшені. Що стосується основного озброєння. Що стосується боєприпасів, особливо коригованих авіабомб та дронової техніки. Так, тут вони сильно крокують вперед у своїх обіймах і значно нарощують їх виробництво", - сказав Буданов.

Скільки зброї постачає КНДР до Росіх

Глава ГУР зазначив, що стратегічний союзник Росії – Північна Корея – забезпечує близько 50% усіх боєприпасів, які використовуються на фронті. Фактично, половина боєприпасів, що застосовуються, – це корейське виробництво.

"Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все це 170 мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в Курській області", - сказав він.

Буданов наголосив, що це підтверджений факт, і Північна Корея активно допомагає Росії у війні проти України.

Плани РФ щодо мобілізації в Росії.

Щодо мобілізації, цього року план з набору нових військовослужбовців до армії РФ було знижено майже на 100 тисяч осіб.

"Наскільки вони його виконають побачимо з часом. Оскільки я вже згадував, що РФ не відмовляється від досягнення своєї мети, але з цим у них величезні проблеми. Вони постійно переходять до абсолютно терористичних методів застосування озброєнь. А саме ракетні і дронові атаки", - резюмував Буданов.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія володіє значними руйнівними ресурсами, проте її внутрішня структура залишається вразливою. Система управління побудована таким чином, що в разі усунення лідера може обвалитися вся вертикаль влади. Дестабілізація ситуації через військову поразку та ймовірна громадянська війна всередині країни-агресора можуть створити для України шанс на перемогу. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Тим часом на Покровському напрямку російські окупанти намагаються розширити наступ, спираючись на чисельну перевагу в живій силі. Тривають запеклі бої. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова, противник штурмує українські оборонні позиції поблизу Водяного-2, Єлизаветівки, Котлиного, Проминя, Піщаного, Сергіївки, Андріївки та Улакли.

Росія прагне отримати максимальні поступки в можливих переговорах, тому встановлює дедлайни щодо захоплення українських міст. Покровськ є однією з таких цілей. Про це заявив експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

Інші новини:

Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни

У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому".

Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року.

У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року.

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов.

У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.

В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

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