Росія хоче захопити всю Україну: Сирський озвучив цинічний план ворога

Ключові тези Сирського:
- Кінцевий задум росіян - захоплення всієї України
- ЗСУ вже б'ють в глиб Росії на 1700 км
- Курська операція через 6 місяців не втратила свого значення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що загарбники країни-агресора РФ хочуть витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Такою думкою главком поділився під час форуму "Україна. Рік 2025".
"Сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян - захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Але через три роки повномасштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими", - зазначив Головнокомандувач.відео дня
Сирський також нагадав, що ЗСУ вже б'ють в глиб Росії на 1700 км, і ця відстань постійно збільшується, а Курська операція зруйнувала плани російського наступу.
"Окупанти перекинули на цей напрямок найбільш боєздатні частини. Курська операція через 6 місяців не втратила свого значення", - підкреслив Сирський.
Крім того, він додав, що ситуація в Україні із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається важкою.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко заявив, що Росія намагається якомога більше виторгувати для себе в можливому переговорному процесі, тому встановлює постійні дедлайни із захоплення українських міст. Покровськ у цьому плані не є винятком.
Як писав Главред, російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.
Нещодавно The New York Times писав, що попри розпочаті США переговори з країною-агресором Росією, окупанти не зупиняються в Україні і наближаються до Дніпропетровської області, одного з найбільших регіонів України з великою промисловою базою. Журналісти видання додають, якщо російська армія перейде зі східної Донецької області до Дніпропетровської, це завдасть великого удару по моральному духу в Україні. Це також може ускладнити позицію Києва на територіальних переговорах, які можуть виникнути.
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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