Публікація видання про нібито атаку ЗСУ на "окуповане Росією Запоріжжя" викликала обурення у читачів, які звинуватили видання у сліпому цитуванні пропаганди РФ.

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Новина Al Jazeera про Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: скриншот допису Facebook

Коротко:

Al Jazeera назвала українське Запоріжжя "окупованим" та звинуватила ЗСУ в обстрілі

Мовник використав слова гауляйтера Балицького і зрівняв фейк із ракетним ударом по Києву

Читачі в коментарях нагадали, хто насправді тероризує місто

Міжнародний телеканал Al Jazeera English опублікував маніпулятивну новину про нібито українську атаку безпілотника на "окуповане" Росією Запоріжжя, внаслідок якої загинули п’ятеро людей.

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Публікація у Facebook викликала обурення читачів через некоректне висвітлення війни в Україні: катарський мовник у своєму заголовку фактично "окупував" місто Запоріжжя та звинуватив ЗСУ в ударі по ньому.

(Атака безпілотника в окупованому Росією Запоріжжі забрала життя п'ятеро людей) / Фото: скриншот допису

Як "надійне" джерело інформації Al Jazeera обрала Telegram-канал призначеного Москвою гауляйтера Євгена Балицького.

У тексті новини з’ясовується, що йдеться не про обласний центр, а про селище Веселе (Vesioloye) в Запорізькій області, де нібито внаслідок атаки дрона на парковку загинули люди

Ба більше, трагедію, вигадану або спотворену окупаційною адміністрацією, медіа поставило в один рядок із реальним масованим балістичним обстрілом Києва в ніч проти четверга, 26 листопада, внаслідок якого постраждали мирні мешканці та було пошкоджено торговий центр і цивільні будівлі .

Публікація викликала різку критику з боку української аудиторії у соціальній мережі Facebook. Користувачі вказали виданню на грубі фактичні помилки та порушення базових стандартів перевірки інформації.

Зокрема, читачі наголосили, що місто Запоріжжя перебуває під контролем уряду України і ніколи не було під російською окупацією, а також нагадали, що саме російська армія щоденно обстрілює обласний центр керованими авіабомбами.



Фото: скриншот допису

"1. Запоріжжя не окуповане Росією - це місто під контролем українського уряду. 2. Не брешіть. Якщо пишете про події в моїй країні - спершу розберіться в них. На нас напала Росія. Українців убивають росіяни в Україні. А не навпаки" , - написав кристувач Віктор Уколов.

Фото: скриншот допису

Читачі також нагадали виданню, хто насправді щодня тероризує Запоріжжя та вбиває цивільних.

"Війська російської федерації щодня бомбардують місто Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Щодня гинуть цивільні люди... Вони не можуть зламати Збройні Сили України на фронті і влаштовують терор проти мирного населення" , - зазначив Kostyantin Radishevskiy .

Інші коментатори наголосили, що перевірити статус обласного центру можна за лічені секунди, якби у редакції було бажання працювати з фактами, а не з російськими методичками.

"Відверта брехня. Запоріжжя - це місто, і воно вільне від російської окупації. Це легко перевірити за допомогою базового фактчекінгу" , - зазначив Михайло Заїка .

Удари РФ по Запоріжжію - новини за темою

Главред писав, що російська окупаційна армія 24 листопада атакувала Запоріжжя - загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дітей віком 6 і 16 років. Про загиблих і поранених повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у Telegram. За його словами, через удар пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру міста.

Нагадаємо, 21 листопада російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді, за словами Семікіна, кількість поранених унаслідок удару КАБами зросла до трьох, серед них двоє дітей. Вибуховою хвилею пошкодило багатоквартирні будинки.

Ще масштабнішим був удар 14 листопада. Тоді внаслідок атаки на Вознесенівський район Запоріжжя постраждали 17 людей. Серед поранених були двоє дітей, вісім жінок і п'ятеро чоловіків.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

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