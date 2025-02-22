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Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

Руслана Заклінська
22 лютого 2025, 22:07
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Президент Зеленський хоче зустрітися з Трампом у Вашингтоні для особистого обговорення деталей угоди.
Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі
Зеленський хоче особисто обговорити угоду щодо корисних копалин з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

  • Україна передала США свій варіант угоди про корисні копалини
  • Ключова пропозиція - зменшити фонд з $500 млрд до $100 млрд
  • Зеленський прагне особисто обговорити угоду на зустрічі з Трампом

Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди з видобутку корисних копалин. Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Про це пише NV, посилаючить на джерела в українській владі.

За даними видання, документ передали спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва уже прямує до Вашингтона для зустрічі з американським лідером. В українській версії угоди пропонується суттєво зменшити розмір фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів на підконтрольних територіях.

відео дня

"США пропонували розмір цього фонду встановити у розмірі 500 млрд дол. Ми зараз зменшили цю пропозицію до 100 млрд дол і передали Келлогу", - зазначила джерело видання.

В оновленій українській версії угоди також йдеться, що фонд має використовуватися виключно для інвестицій в економіку України.

"Основною причиною приїзду Келога до Києва стала ця угода. Трамп йому сказав: у тебе одна задача — угода. Тому над нею працювали всі три дні, поки Келлог був у Києві", - розповів співрозмовник видання.

Україна також передала запит на особисту зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні наступного тижня. Український президент хоче особисто обговорити остаточні умови угоди.

Американська сторона наголошує, що угода має виключно комерційний характер і не передбачає гарантій безпеки для України. Також у рамках домовленостей Вашингтон не бере на себе зобов’язань щодо подальших інвестицій.

За версією угоди США, пропонується зберегти розмір фонду на рівні $500 млрд, але 100% власності залишатиметься під контролем США. Україна має передати у фонд дві третини майбутніх доходів від копалин, а США — третину, яка вже була надана Києву у вигляді військової допомоги. Крім цього, угода охоплює не лише корисні копалини, а й видобуток нафти та газу. Водночас доходи від портів у фінансову модель не включені.

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі
Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Позиція Києва та внутрішні дискусії

Остаточне рішення щодо угоди ще не ухвалене. Президент Зеленський провів нараду з найближчим оточенням, зокрема з очільником ГУР Кирилом Будановим.

"Позавчора відбулась нарада з очільниками різних відомств, яка була присвячена угоді щодо копалин. Вона була емоційною. Президент і голова ГУР Кирило Буданов там навіть трохи посперечались щодо угоди, бо у них на деякі речі розійшлися погляди. Але, зрештою, президент схиляється до того, що угоду в якомусь покращеному вигляді треба буде підписати", - сказав співрозмовник Radio NV.

Водночас низка українських посадовців висловлює занепокоєння жорсткішими умовами угоди, проте визнає необхідність підписання документу для продовження співпраці зі США у сфері мирного врегулювання війни.

Угода про рідкоземельні метали - головне

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон презентував Києву угоду про видобуток та використання рідкісноземельних металів. Документ особисто привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, але українська влада відкинула цю пропозицію.

Після того як Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду, адміністрація Дональда Трампа вирішила не здаватися і підготувала оновлений варіант документа.

Як повідомляв Главред, Україна не підтримує запропонований США проєкт угоди про доступ до рідкоземельних мінералів через невигідні умови. За даними CNN, Вашингтон вимагає більше, ніж Київ витратив на оборону.

Українська влада наполягає на гарантіях безпеки та механізмах захисту від нової агресії РФ. Спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що з наступного тижня Київ розпочне активні консультації з адміністрацією Дональда Трампа щодо угоди.

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NV — український друкований щотижневий суспільно-політичний журнал. Часопис також має інформаційно-новинний сайт та онлайн електронну версію журналу, пише Вікіпедія.

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