Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні: WSJ розкрив деталі

Згідно з планом, британські та французькі війська, поряд із військово-морськими силами та авіацією, складуть основу так званих сил забезпечення.

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Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Коротко:

План не передбачає розгортання власних сил США в Україні

США можуть використовувати системи ППО в сусідніх з Україною країнах

Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту

Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на заяви європейських чиновників.

При цьому новий європейський план не передбачає розгортання власних сил США в Україні, але вимагатиме військового потенціалу США для захисту європейських військ у разі, якщо вони опиняться в небезпеці, і утримання Росії від порушення будь-якого припинення вогню, заявили чиновники.

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Так, США можуть використовувати системи ППО в сусідніх країнах, які покривають територію України, одночасно надаючи європейцям інші системи ППО. ВПС США, що базуються за межами України, мають бути готові до підтримки європейських військ, якщо вони опиняться в небезпеці.

Очікується, що прем'єр Британії Кір Стармер обговорить план із Трампом у четвер, але поки навряд чи звернеться з конкретним проханням про американську допомогу. Президент Франції Еммануель Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, викладе ширші погляди союзників на війну і способи забезпечити гарантії безпеки для України.

Згідно з планом, британські та французькі війська, поряд із військово-морськими силами та авіацією, складуть основу так званих сил забезпечення. Вони не будуть розгорнуті вздовж лінії фронту на сході України, а натомість захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема в Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.

"Міжнародні зусилля з надання допомоги Україні в розгортанні власної численної і боєздатної армії будуть продовжені, і мета європейських сил не полягатиме в заміні сил Києва", - зазначає видання.

Водночас колишній головнокомандувач армією США Бен Ходжес зазначив, що розміщення групи британських і французьких військ у містах Центральної та Західної України не зупинить Росію від будь-яких дій, окрім, хіба що, запуску ракет по цих конкретних містах.

Чи можуть бути введені миротворці в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зробив заяву про миротворців в Україні. Він зазначив, що Велика Британія відіграватиме "повну роль" у миротворчій діяльності в Україні. Лондон готовий розгорнути британські війська для підтримання миру.

За словами Стармера, Велика Британія готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод. Він зазначив, що Велика Британія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою і США в мирному процесі в Україні.

Також раніше повідомлялося, що миротворці можуть з'явитися в Україні - Нідерланди та Франція ухвалили рішення. Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала резолюцію, яка передбачає відправку миротворців в Україну після завершення бойових дій. Уряд країни закликають зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території.

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