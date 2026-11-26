Українська балістика вже виконує бойові завдання. Чи зможуть українські ракети дістати до Москви та які цілі вже під загрозою.

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Україна може готувати удар по Москві: що відомо про можливості нової балістики / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи дістане українська балістика до Москви

Чим відрізняються ракети FP-7 і FP-9

По яких цілях вже б'є українська балістика

Українська балістична ракета FP-7 уже пройшла бойове застосування, а далекобійна FP-9 наближається до завершення розробки та випробувань. Компанія Fire Point заявляє, що переходить від створення ракет до їхнього практичного використання.

Главред з'ясував, що відомо про українські балістичні ракети FP-7 і FP-9, коли вони зможуть уражати цілі в глибині Росії та чи готує Україна удар по Москві.

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Що відомо про бойове застосування українських ракет Fire Point

Українська компанія Fire Point опублікувала повідомлення, у якому натякнула, що її балістичні ракети вже виконують завдання, заради яких їх створювали. Водночас розробники не розкрили подробиць застосування озброєння та не назвали конкретних цілей, пославшись на міркування безпеки.

У телеграм-каналі компанії зазначили, що ще п'ять років тому створення власної балістичної ракети в Україні здавалося малоймовірним.

"Що потрібно, щоб створити власну балістику? Ще п'ять років тому в це було важко повірити. Але сьогодні українські ракети роблять саме те, для чого їх створили", - написали розробники.

У Fire Point також пояснили, чому поки не можуть оприлюднювати всі матеріали, які демонстрували б результати застосування ракет.

"З міркувань безпеки не все можна показати - поки що. Але дещо можна почути", - зазначили в компанії.

Водночас перше бойове застосування FP-7 раніше підтвердив президент Володимир Зеленський. 1 жовтня він повідомив про бойове використання української тактичної балістичної ракети, однак не уточнив, де саме її застосували та яку ціль уразили.

Чим відрізняються ракети FP-7 і FP-9 та яку дальність вони мають

Українська компанія Fire Point розробляє дві балістичні ракети, призначені для різних завдань. FP-7 орієнтована на ураження цілей поблизу лінії фронту, тоді як FP-9 має забезпечити удари по військових об'єктах у глибокому тилу Росії.

FP-7 - тактична балістична ракета.

Основні заявлені характеристики:

дальність ураження - до 250 км;

маса бойової частини - до 200 кг.

FP-7 / Інфографіка: Главред

Ракету призначено для ураження російських військових баз та інших об'єктів у тилу поблизу лінії фронту. Звідти російські підрозділи отримують техніку, боєприпаси й підкріплення. Ураження таких цілей може ускладнювати постачання військ і безпосередньо впливати на ситуацію на передовій.

FP-9 - далекобійна балістична ракета.

Заявлені характеристики:

дальність ураження - до 850 км;

маса бойової частини - до 800 кг.

FP-9 / Інфографіка: Главред

Цю розробку призначено для ураження військової інфраструктури далеко від лінії фронту. Йдеться, зокрема, про об'єкти, які забезпечують логістику російських військ одразу на кількох напрямках.

Таким чином, головна відмінність між ракетами полягає в дальності та масштабі завдань: FP-7 призначена для тактичних цілей, а FP-9 має діставати об'єкти у стратегічному тилу противника.

Чи може Україна вдарити балістичною ракетою по Москві

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відповів на запитання про можливість застосування українських балістичних ракет для ударів по Москві.

"Давайте сподіватися на краще", - сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов під час заходу "Діалог заради єдності" 25 листопада.

Окремо очільник ОП згадав про результати операції проти Кримського мосту та застосування українських ударних засобів. Він звернув увагу на роботу безпілотників і ракет, зокрема FP-5 "Фламінго".

"Наші БпЛА та ракети показали чудові результати під час удару по Кримському мосту. Ракета "Фламінго", всім відома, відпрацювала - усі бачать як. Результат чудовий", - заявив керівник Офісу президента.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Чому застосування ракети FP-7 не завжди економічно вигідне

Бойове застосування FP-7 не означає, що її доцільно використовувати для ураження будь-якої цілі. Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман пояснив, що економічна ефективність ракети залежить, зокрема, від типу бойової частини та вартості виконання конкретного завдання.

В ефірі телемарафону він пояснив, що використання FP-7 з осколково-фугасною бойовою частиною наразі економічно недоцільне. За його словами, аналогічні завдання можна виконувати іншими засобами, витрачаючи значно менше коштів.

Конструктор навів порівняння з безпілотниками FP-2, які також можуть нести бойову частину масою 200 кг. За його оцінкою, вартість доставки такого самого вантажу на відстань 300 км за допомогою FP-7 становить близько 500 тисяч доларів, тоді як альтернативний варіант обходиться приблизно у 50 тисяч доларів.

"Потрібно розуміти, що це доволі дорога ракета. Дешевша за ATACMS, але все одно достатньо дорога. І доставляти 200 кг вибухівки на 300 км за 500 тисяч доларів, коли ти можеш це зробити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу. Тому що таку саму бойову частину несе і FP-2 - 200 кг", - пояснив Денис Штілерман.

Він також звернув увагу на кількість безпілотників, яку можна використати за аналогічний бюджет. За словами конструктора, замість одного запуску FP-7 можна відправити 16 дронів FP-2, причому з більшою сумарною масою бойових частин.

Водночас це не означає, що компанія відмовляється від подальшого розвитку FP-7. Перспективи її використання Штілерман пов'язує зі зміною конфігурації бойової частини.

Конструктор пояснив, що ситуація може змінитися після кодифікації касетної бойової частини. Саме цей етап має відкрити нові можливості для практичного застосування ракети.

Окремо Денис Штілерман розповів про перебіг робіт над FP-9. За його словами, ця розробка перебуває на завершальному етапі випробувань, а її бойове застосування очікується вже незабаром.

Коли ракета FP-9 буде готова до бойового застосування

Питання строків появи далекобійної української балістики прокоментувала генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю Reuters. Вона повідомила, що розробка FP-9 наблизилася до завершення, проте значна дальність польоту створює додаткові технічні труднощі.

За словами очільниці компанії, ракета вже перебуває на фінальному етапі підготовки до бойового використання. Fire Point розраховує завершити необхідні роботи до кінця 2026 року.

Терех окремо звернула увагу на складність випробувань озброєння з такою дальністю. Чим більшу відстань має долати ракета, тим більше технічних параметрів потрібно перевірити перед її допуском до бойового застосування.

"FP-9 дуже близька" до готовності до бойового застосування, - зазначила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех.

Ключові цілі в РФ куди дістає ракета FP-9 / Інфографіка: Главред

По яким цілях вже б’є українська балістика

Про результати застосування української балістики також розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він стверджує, що FP-7 уже використовується проти російських військових систем, зокрема комплексів "Іскандер" і "Панцир".

За словами експерта, українська ракетна програма поступово переходить від розробки до виконання конкретних завдань. Криволап наголосив, що чекати на перші результати застосування FP-7 уже не потрібно, оскільки ракета, за його інформацією, виконує бойову роботу.

"Українська балістична ракета FP-7 вже літає. Вона знищує установки "Іскандер" і комплекси "Панцир", виконуючи поставлені завдання. Генштаб офіційно майже не повідомляє про це, але така інформація є", - зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Окрему увагу фахівець приділив наступній розробці Fire Point - ракеті FP-9. На його думку, вона поки перебуває на ранньому етапі створення, а перші випробування можуть розпочатися ще у грудні 2026 року.

Чи справді Україна готує удар по Москві

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV звернув увагу на розбіжність між публічними анонсами української ракетної програми та інформацією про фактичні результати застосування ракет.

За його словами, протягом останнього року неодноразово звучали заяви про близьку появу української балістики, яка зможе завдавати ударів по території Росії. Експерт закликав оцінювати ці повідомлення за реальними результатами, а не лише за оголошеними строками.

"Це болюча тема. Щонайменше протягом останнього року ми чули, що українська ракетна програма ось-ось запрацює. Була заява, що до кінця осені 2026 року українська балістика полетить у бік Росії. [...] Я не прихильник постійних заяв, що завтра буде, анонсів. Будь ласка, зробіть, запустіть", - висловився Ступак.

Експерт навів російський підхід як приклад того, як можна демонструвати нові розробки без попередніх публічних анонсів. За його словами, Росія спочатку застосовує нове озброєння, після чого українські військові фіксують його характеристики та аналізують отримані матеріали.

"Подивіться, як діє Російська Федерація. Вона не анонсує заздалегідь кожен новий виріб. Росіяни запускають його по території України, наші військові фіксують політ, роблять стоп-кадр і починають аналізувати: що це за виріб, які в нього антени та крила", - пояснив Ступак.

Окремо військовий експерт згадав повідомлення про ураження українськими реактивними безпілотниками об'єкта в населеному пункті Чехов-7 Московської області. За словами Ступака, там розташований комплекс, пов'язаний із попередженням про ракетні атаки на Москву.

Експерт припустив, що ураження такого об'єкта може бути пов'язане з підготовкою до майбутніх ударів по російській столиці.

"Можливо, десь в Україні дійсно готуються до ударів по Москві й таким чином проріджують цю "грядку"", - припустив Ступак.

Для пояснення своєї думки він навів аналогію з попередніми діями України в Криму. Експерт нагадав, що перед ударами по важливих об'єктах на півострові українські сили тривалий час систематично уражали російську протиповітряну оборону.

"За аналогією згадайте: майже рік Україна дуже ретельно й систематично знищувала ППО в Криму, щоб зрештою дістатися Кримського мосту. Це зайняло час", - зазначив військовий експерт.

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